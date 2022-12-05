В Одесской области в результате атаки РФ повреждены два объекта инфраструктуры, есть пострадавший – ОП

Об этом замглавы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко сообщил в Telegram.
"Одесская область. В результате российской атаки повреждены два инфраструктурных объекта. Один человек госпитализирован. ГСЧС уже работает на месте", – написал он.
По данным главы Николаевской областной государственной военной администрации Виталия Кима, над Одесской областью во время сегодняшней атаки сбили несколько ракет.
С начала октября российские оккупанты атакуют объекты инфраструктуры по всей Украине. В стране начали вводить временные отключения света. Осенью РФ совершила семь массированных атак на украинскую энергосистему, из-за чего возник дефицит мощности, сообщали в Национальной энергетической компании "Укрэнерго" 28 ноября. Вследствие ракетной атаки РФ 23 ноября украинская энергосистема вошла в блэкаут, ее постепенно восстанавливают, сообщали в Минэнерго.
5 декабря масштабная тревога в Украине была объявлена около 13.00, в Запорожской области есть попадания ракет и погибшие, в Сумской – полностью отключили электроснабжение, частично обесточены Кривой Рог и Одесса, Одесса осталась без тепло- и водоснабжения.