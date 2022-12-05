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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Одесской области в результате атаки РФ повреждены два объекта инфраструктуры, есть пострадавший – ОП

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Спасатели уже работают на месте прилета, сообщили в ОП
Спасатели уже работают на месте прилета, сообщили в ОП
Фото: ДСНС України / Facebook

В результате российской массированной атаки 5 декабря в Одесской области повреждены два объекта инфраструктуры, есть пострадавший.

Об этом замглавы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко сообщил в Telegram.

"Одесская область. В результате российской атаки повреждены два инфраструктурных объекта. Один человек госпитализирован. ГСЧС уже работает на месте", – написал он.

По данным главы Николаевской областной государственной военной администрации Виталия Кима, над Одесской областью во время сегодняшней атаки сбили несколько ракет.

Контекст:

С начала октября российские оккупанты атакуют объекты инфраструктуры по всей Украине. В стране начали вводить временные отключения светаОсенью РФ совершила семь массированных атак на украинскую энергосистему, из-за чего возник дефицит мощности, сообщали в Национальной энергетической компании "Укрэнерго" 28 ноября. Вследствие ракетной атаки РФ 23 ноября украинская энергосистема вошла в блэкаут, ее постепенно восстанавливают, сообщали в Минэнерго.

5 декабря масштабная тревога в Украине была объявлена около 13.00, в Запорожской области есть попадания ракет и погибшие, в Сумской – полностью отключили электроснабжение, частично обесточены Кривой Рог и Одесса, Одесса осталась без тепло- и водоснабжения.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Одесская область, обстрелы, война России против Украины, пострадавшие, Офис президента Украины, воздушная тревога
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