В Одесской области в результате атаки РФ повреждены два объекта инфраструктуры, есть пострадавший – ОП

Спасатели уже работают на месте прилета, сообщили в ОП Фото: ДСНС України / Facebook

Об этом замглавы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко сообщил в Telegram.

"Одесская область. В результате российской атаки повреждены два инфраструктурных объекта. Один человек госпитализирован. ГСЧС уже работает на месте", – написал он.

По данным главы Николаевской областной государственной военной администрации Виталия Кима, над Одесской областью во время сегодняшней атаки сбили несколько ракет.