В Одесской области обезвредили якорную мину, которую штормом вынесло на берег – ОК "Юг"

"К побережью Одесской области штормом в очередной раз вынесло якорную мину. Благодаря своевременному выявлению опасности и оперативному привлечению специалистов сил обороны снаряд был контролировано уничтожен", – сообщили в пресс-центре.
В ОК "Юг" напомнили об опасности нахождения на побережье, так как в штормовую погоду туда может выносить мины.
Пляжи в Одессе и всей Одесской области в этом году посещать запрещено, об этом неоднократно сообщали в Одесской ОВА. К побережью прибивает якорные мины, установленные российскими оккупантами в море. Кроме того, пляжи минировали украинские военные для защиты от морского десанта оккупантов, сообщали в ВМС ВСУ.
28 июня городской голова Одессы Геннадий Труханов сказал, что люди все равно нарушают запреты и идут к морю. Он предложил создать безопасные участки на пляжах, "защитив их сетками от мин".
6 ноября похожий случай произошел в самой Одессе – якорную мину вынесло на пляж. Ее обезвредили.