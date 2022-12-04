В Одесской области обезвредили якорную мину, которую штормом вынесло на берег – ОК "Юг"

В ОК "Юг" напомнили об опасности нахождения на побережье Фото: EPA

"К побережью Одесской области штормом в очередной раз вынесло якорную мину. Благодаря своевременному выявлению опасности и оперативному привлечению специалистов сил обороны снаряд был контролировано уничтожен", – сообщили в пресс-центре.

В ОК "Юг" напомнили об опасности нахождения на побережье, так как в штормовую погоду туда может выносить мины.