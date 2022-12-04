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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Одесской области обезвредили якорную мину, которую штормом вынесло на берег – ОК "Юг"

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В ОК "Юг" напомнили об опасности нахождения на побережье
В ОК "Юг" напомнили об опасности нахождения на побережье
Фото: EPA

В Одесской области контролировано уничтожили якорную мину. Об этом сообщил пресс-центр оперативного командования "Юг" в Facebook 4 декабря.

"К побережью Одесской области штормом в очередной раз вынесло якорную мину. Благодаря своевременному выявлению опасности и оперативному привлечению специалистов сил обороны снаряд был контролировано уничтожен", – сообщили в пресс-центре.

В ОК "Юг" напомнили об опасности нахождения на побережье, так как в штормовую погоду туда может выносить мины.

https://www.facebook.com/okPivden/videos/848790559602055/

Контекст:

Пляжи в Одессе и всей Одесской области в этом году посещать запрещено, об этом неоднократно сообщали в Одесской ОВА. К побережью прибивает якорные мины, установленные российскими оккупантами в море. Кроме того, пляжи минировали украинские военные для защиты от морского десанта оккупантов, сообщали в ВМС ВСУ.

28 июня городской голова Одессы Геннадий Труханов сказал, что люди все равно нарушают запреты и идут к морю. Он предложил создать безопасные участки на пляжах, "защитив их сетками от мин".

6 ноября похожий случай произошел в самой Одессе – якорную мину вынесло на пляж. Ее обезвредили.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Черное море, Одесская область, война России против Украины, мины
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