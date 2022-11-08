В Одесской области на берег вынесло якорную мину, ее обезвредили. Видео

Силами обороны опасность ликвидирована – осуществлено контролируемое уничтожение боеприпаса, написал Братчук.

Он выложил видео, на котором виден момент подрыва мины.

Контекст:

Пляжи в Одессе и всей Одесской области в этом году посещать запрещено, об этом неоднократно сообщали в Одесской ОВА. К побережью прибивает якорные мины, установленные российскими оккупантами в море. Кроме того, пляжи минировали украинские военные для защиты от морского десанта оккупантов, сообщали в ВМС ВСУ.

28 июня городской голова Одессы Геннадий Труханов сказал, что люди все равно нарушают запреты и идут к морю. Он предложил создать безопасные участки на пляжах, "защитив их сетками от мин".

6 ноября похожий случай произошел в самой Одессе – якорную мину вынесло на пляж. Ее обезвредили.