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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Одесской области на берег вынесло якорную мину, ее обезвредили. Видео

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Морские мины может выносить на берег штормом
Морские мины может выносить на берег штормом
Фото: wikipedia.org

Из-за штормовой погоды на побережье Одесской области вынесло якорную мину. Об этом сообщил спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук 8 октября в Telegram.

Силами обороны опасность ликвидирована – осуществлено контролируемое уничтожение боеприпаса, написал Братчук.

Он выложил видео, на котором виден момент подрыва мины.

Контекст:

Пляжи в Одессе и всей Одесской области в этом году посещать запрещено, об этом неоднократно сообщали в Одесской ОВА. К побережью прибивает якорные мины, установленные российскими оккупантами в море. Кроме того, пляжи минировали украинские военные для защиты от морского десанта оккупантов, сообщали в ВМС ВСУ.

28 июня городской голова Одессы Геннадий Труханов сказал, что люди все равно нарушают запреты и идут к морю. Он предложил создать безопасные участки на пляжах, "защитив их сетками от мин".

6 ноября похожий случай произошел в самой Одессе – якорную мину вынесло на пляж. Ее обезвредили.

Теги: Одесская область, российская агрессия, война России против Украины, мины, Сергей Братчук
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