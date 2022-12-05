"Большинство ракет сбили". Зеленский после атаки России по Украине поблагодарил силы ПВО ВСУ

Видеообращение Зеленского опубликовано на его странице в Facebook.

"Хочу поблагодарить силы ПВО, наших энергетиков и наш народ. ПВО большинство ракет сбила. Энергетики уже начали восстанавливать свет. Наш народ никогда не сдается. Слава Украине!" – сказал Зеленский.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

5 декабря после 13.00 на большей части территории Украины была объявлена воздушная тревога.

В результате ракетной атаки были попадания по объектам энергетической инфраструктуры Украины, сообщили в компании "Укрэнерго". В частности, стало известно о повреждении двух объектов критической инфраструктуры в Одесской области, без электричества осталась часть Кривого Рога Днепропетровской области, Сумская область.

В ОВА сообщали, что в Полтавской области силы ПВО сбили до 10 российских ракет, в Киевской – одна попала в объект инфраструктуры.

В то же время ПВО уничтожила девять из 10 зафиксированных в районе Киева российских ракет.