МИД Украины о ракете в Молдове: Российский террор угрожает безопасности не только Украины, но и соседних стран

"СМИ сообщают о падении ракеты на территории Молдовы после ракетного удара России по Украине. Это в который раз доказывает, что российский ракетный террор несет огромные угрозы не только безопасности Украины, но и безопасности соседних стран", – написал он.
Николенко подчеркнул, что "Украина должна как можно быстрее получить современные системы противоракетной и противовоздушной обороны, которые будут спасать жизнь людей, защищать критическую инфраструктуру и сделают невозможными дальнейшие ракетные обстрелы со стороны РФ".
Война России против Украины. Главное (обновляется)
5 декабря МВД Молдовы сообщило, что пограничники обнаружили неразорвавшуюся ракету в Бричанском районе страны на границе с Черновицкой областью Украины.
5 декабря в связи с массовыми ракетными пусками со стороны российских оккупантов на большей части территории Украины была объявлена воздушная тревога.
В результате ракетной атаки были попадания по объектам энергетической инфраструктуры Украины, сообщили в компании "Укрэнерго". В частности, стало известно о повреждении двух объектов критической инфраструктуры в Одесской области, без электричества осталась часть Кривого Рога Днепропетровской области, Сумская область.
Также враг попал в жилые дома в селе Новософиевка Запорожской области, сообщается о двух погибших и двух раненых.