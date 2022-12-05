МИД Украины о ракете в Молдове: Российский террор угрожает безопасности не только Украины, но и соседних стран

В МИД Украины отметили, что страна нуждается в системах ПВО и ПРО Фото: Ukraine.ua / Instagram

"СМИ сообщают о падении ракеты на территории Молдовы после ракетного удара России по Украине. Это в который раз доказывает, что российский ракетный террор несет огромные угрозы не только безопасности Украины, но и безопасности соседних стран", – написал он.

Николенко подчеркнул, что "Украина должна как можно быстрее получить современные системы противоракетной и противовоздушной обороны, которые будут спасать жизнь людей, защищать критическую инфраструктуру и сделают невозможными дальнейшие ракетные обстрелы со стороны РФ".

Война России против Украины. Главное (обновляется)

5 декабря МВД Молдовы сообщило, что пограничники обнаружили неразорвавшуюся ракету в Бричанском районе страны на границе с Черновицкой областью Украины.