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В Молдове во время атаки России по Украине упала ракета. В стране возможны отключения света

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В Молдове упала ракета типа С-300, отметили СМИ
В Молдове упала ракета типа С-300, отметили СМИ
Фото: Moldova Liberă / Facebook

Пограничники Молдовы 5 декабря обнаружили неразорвавшуюся ракету в Бричанском районе на границе с Черновицкой областью.

Об этом сообщается в МВД Молдовы в Facebook.

Отмечается, что ракету выявили недалеко от города Бричаны в саду.

Взрывоопасный предмет обнаружил пограничный патруль, который из-за российских атак по Украине усилил мониторинг территории.

Район, где была обнаружена ракета, оцепили полиция и пограничники, отметили в МВД.

https://www.facebook.com/MinisterulAfacerilorInterneRM/posts/pfbid02Zy11kzp55oyKwN8nqeHqMAkETgFMNF7FDeyQbaxZcZzovcRHTGjmGedC9Q7QEjusl

Moldova Liberă написала в Telegram, что в Молдове упала ракета типа С-300, которая состоит на вооружении и у России, и у Украины.

Национальная энергокомпания Moldelectrica предупредила в Facebook о возможных отключениях света в Молдове из-за нарушений в энергосистеме.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02XUJEyhRnqBJFpR44ucC2N5sUYheRYh39J6qqan4ySW2Z2tUjyVHLCu11cB8J1dRdl&id=100087929866576

Энергосистема Молдовы, связанная с украинской, уже страдала из-за российских обстрелов украинской территории. В октябре в Молдове в связи с этим объявляли режим экономии.

31 октября в МВД Молдовы сообщили, что на севере страны в районе северной окраины населенного пункта Наславча упала российская ракета, сбитая ПВО Украины.

Контекст:

После 13.00 на большей части территории Украины была объявлена воздушная тревога. Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак написал в Telegram: "Тревогу не игнорируйте, отобьемся". Его заместитель Кирилл Тимошенко призвал украинцев пройти в укрытия.

В результате ракетной атаки уже есть попадания по объектам энергетической инфраструктуры Украины, сообщила пресс-служба "Укрэнерго".

В частности, стало известно о повреждении двух объектов критической инфраструктуры в Одесской областиБез электричества осталась часть Кривого Рога (Днепропетровской области).

Теги: Россия, Украина, Молдова, полиция, граница, электричество, пограничники, отключение света, обстрелы, война России против Украины, ракеты, ракета
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