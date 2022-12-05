В Молдове во время атаки России по Украине упала ракета. В стране возможны отключения света

Об этом сообщается в МВД Молдовы в Facebook.

Отмечается, что ракету выявили недалеко от города Бричаны в саду.

Взрывоопасный предмет обнаружил пограничный патруль, который из-за российских атак по Украине усилил мониторинг территории.

Район, где была обнаружена ракета, оцепили полиция и пограничники, отметили в МВД.

Moldova Liberă написала в Telegram, что в Молдове упала ракета типа С-300, которая состоит на вооружении и у России, и у Украины.

Национальная энергокомпания Moldelectrica предупредила в Facebook о возможных отключениях света в Молдове из-за нарушений в энергосистеме.

Энергосистема Молдовы, связанная с украинской, уже страдала из-за российских обстрелов украинской территории. В октябре в Молдове в связи с этим объявляли режим экономии.

31 октября в МВД Молдовы сообщили, что на севере страны в районе северной окраины населенного пункта Наславча упала российская ракета, сбитая ПВО Украины.