В Молдове во время атаки России по Украине упала ракета. В стране возможны отключения света

Об этом сообщается в МВД Молдовы в Facebook.
Отмечается, что ракету выявили недалеко от города Бричаны в саду.
Взрывоопасный предмет обнаружил пограничный патруль, который из-за российских атак по Украине усилил мониторинг территории.
Район, где была обнаружена ракета, оцепили полиция и пограничники, отметили в МВД.
Moldova Liberă написала в Telegram, что в Молдове упала ракета типа С-300, которая состоит на вооружении и у России, и у Украины.
Национальная энергокомпания Moldelectrica предупредила в Facebook о возможных отключениях света в Молдове из-за нарушений в энергосистеме.
Энергосистема Молдовы, связанная с украинской, уже страдала из-за российских обстрелов украинской территории. В октябре в Молдове в связи с этим объявляли режим экономии.
31 октября в МВД Молдовы сообщили, что на севере страны в районе северной окраины населенного пункта Наславча упала российская ракета, сбитая ПВО Украины.
После 13.00 на большей части территории Украины была объявлена воздушная тревога. Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак написал в Telegram: "Тревогу не игнорируйте, отобьемся". Его заместитель Кирилл Тимошенко призвал украинцев пройти в укрытия.
В результате ракетной атаки уже есть попадания по объектам энергетической инфраструктуры Украины, сообщила пресс-служба "Укрэнерго".
В частности, стало известно о повреждении двух объектов критической инфраструктуры в Одесской области. Без электричества осталась часть Кривого Рога (Днепропетровской области).