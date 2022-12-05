ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Киевской ОВА сообщили о попадании российской ракеты в объект инфраструктуры

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
В Киевской области силы ПВО ВСУ сбили "не одну ракету", отметил Кулеба
В Киевской области силы ПВО ВСУ сбили "не одну ракету", отметил Кулеба
Фото: ANDRII NEBYTOV / Telegram

Силы противовоздушной обороны (ПВО) Вооруженных сил Украины (ВСУ) успешно сработали во время атаки российских оккупантов в Киевской области 5 декабря.

Об этом в Telegram в 15.51 сообщил глава областной военной администрации (ОВА) Алексей Кулеба.

"Удачная работа ПВО в Киевской области! Опасность не миновала. Воздушная тревога продолжается. Прошу всех оставаться в укрытиях и сохранять спокойствие", – написал руководитель ОВА.

Кулеба проинформировал в Telegram о воздушной тревоге в регионе в 13.22.

В 14.36 глава Киевской ОВА в Telegram написал о работе ПВО в области.

По данным сайта alerts.in.ua, воздушная тревога в Киевской области завершилась в 16.20.

После этого в эфире национального телемарафона, который транслировался в YouTube канала "Рада", Кулеба добавил, что есть попадание в объект инфраструктуры.

Глава ОВА пообещал предоставить более детальную информацию в течение двух часов.

"Могу сказать, что мы пока не видим критических последствий", – сказал Кулеба.

Он подчеркнул, что в Киевской области силы ПВО ВСУ сбили "не одну ракету".

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

5 декабря после 13.00 на большей части территории Украины была объявлена воздушная тревога.

В результате ракетной атаки были попадания по объектам энергетической инфраструктуры Украины, сообщили в компании "Укрэнерго". В частности, стало известно о повреждении двух объектов критической инфраструктуры в Одесской области, без электричества осталась часть Кривого Рога Днепропетровской области, Сумская область.

В Полтавской области силы ПВО сбили до 10 российских ракет, сообщили в ОВА.

Теги: Россия, Украина, Киевская ОГА, ПВО, ВСУ, обстрелы, война России против Украины, ракеты, инфраструктура, Алексей Кулеба, воздушная тревога
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Путинская придворная мразь и истеричка", "Россия – гной, так исторически сложилось". Пьяный Лепс избил ногами посетителя бара. Видео
"Путинская придворная мразь и истеричка", "Россия – гной, так исторически сложилось". Пьяный Лепс избил ногами посетителя бара. Видео
"Куколка". Мейхер засветила татуировку на копчике
"Куколка". Мейхер засветила татуировку на копчике
"Перебор", "Бабка Ежка", "Как из фильма ужасов". Волочкова возмутила сеть, снявшись в образе ангела
"Перебор", "Бабка Ежка", "Как из фильма ужасов". Волочкова возмутила сеть, снявшись в образе ангела
"Супердевочка". Сопонару показала новый оттенок волос Фото
"Супердевочка". Сопонару показала новый оттенок волос Фото
"Менты делали все по протоколу, никаких претензий". Участник похищения картины Бэнкси со стены дома в Гостомеле сделал заявление
"Менты делали все по протоколу, никаких претензий". Участник похищения картины Бэнкси со стены дома в Гостомеле сделал заявление
"Носители имперского величия России". Невзоров показал, кто собирается воевать против Украины. Видео
"Носители имперского величия России". Невзоров показал, кто собирается воевать против Украины. Видео
"Пусенок", "Чудо". Дорофеева показала живот
"Пусенок", "Чудо". Дорофеева показала живот
49-летняя Клум показала крупным планом бюст с верхнего ракурса
49-летняя Клум показала крупным планом бюст с верхнего ракурса
Возлюбленная экс-супруга Ани Лорак показала сцену их ссоры. Видео
Возлюбленная экс-супруга Ани Лорак показала сцену их ссоры. Видео
Парамедик Пташка рассказала, почему ни разу не слушала посвященную ей песню Бабкина
Парамедик Пташка рассказала, почему ни разу не слушала посвященную ей песню Бабкина
"Тобой я не могу насытиться. Всегда хочу секс с утра, ты вечером". 45-летняя Малахова рассказала о браке с мужем, который младше на 10 лет
"Тобой я не могу насытиться. Всегда хочу секс с утра, ты вечером". 45-летняя Малахова рассказала о браке с мужем, который младше на 10 лет
"Чувствовала поддержку в каждом из разговоров". Джамала в США встретилась с Блинкеном, Пелоси и голливудскими звездами. Фото
"Чувствовала поддержку в каждом из разговоров". Джамала в США встретилась с Блинкеном, Пелоси и голливудскими звездами. Фото
Lida Lee: Я пришла на кастинг к одному известному продюсеру, и первый вопрос был: "Поднимите кофточку"
Lida Lee: Я пришла на кастинг к одному известному продюсеру, и первый вопрос был: "Поднимите кофточку"
Британскую корону Святого Эдуарда модифицируют для коронации Чарльза ІІІ
Британскую корону Святого Эдуарда модифицируют для коронации Чарльза ІІІ
  "Мутить двіж", "Такий крутий, такий потужний". Песни о Залужном, которые стали хитами. Видео
  "Мутить двіж", "Такий крутий, такий потужний". Песни о Залужном, которые стали хитами. Видео
"Предсказывает, что ждет Россию". 64-летняя Мадонна вышла в свет в свитшоте с матерной надписью. Фото
"Предсказывает, что ждет Россию". 64-летняя Мадонна вышла в свет в свитшоте с матерной надписью. Фото
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Он сделал свой выбор, кто бы что ни говорил". Парамедик Пташка высказалась о Зеленском (407187)
2
"Скоро станет трое", "Такая пара, как они, уже не распадется никогда". В сети обсуждают перемены в жизни Потапа и Каменских (175240)
3
"Я счастлива". 48-летняя бывшая жена мэра Кличко показала, как возвращается домой (66242)
4
"Как бы не вывалилась растяжка". Волочкова возмутила сеть своей тренировкой (65588)
5
Бывшая жена Аффлека появилась с их 17-летней дочерью на первом государственном обеде Байдена в Белом доме. Фото (25522)
6
"Maruv ждала "русский мир". И встречала бы в Киеве оккупантов". Анатолий Анатолич показал переписку с замалчивающей войну певицей (24616)
7
"Годы ее не берут", "Все такая же! Ничего не изменилось". 50-летняя звезда "Беверли-Хиллз, 90210" Гарт показала кардиотренировку. Видео (24359)
8
"Она постарела изящно". Как сейчас выглядит супермодель 1990-х Кэмпбелл (22148)
 
 
 
 