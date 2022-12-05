В Киевской ОВА сообщили о попадании российской ракеты в объект инфраструктуры

Об этом в Telegram в 15.51 сообщил глава областной военной администрации (ОВА) Алексей Кулеба.
"Удачная работа ПВО в Киевской области! Опасность не миновала. Воздушная тревога продолжается. Прошу всех оставаться в укрытиях и сохранять спокойствие", – написал руководитель ОВА.
Кулеба проинформировал в Telegram о воздушной тревоге в регионе в 13.22.
В 14.36 глава Киевской ОВА в Telegram написал о работе ПВО в области.
По данным сайта alerts.in.ua, воздушная тревога в Киевской области завершилась в 16.20.
После этого в эфире национального телемарафона, который транслировался в YouTube канала "Рада", Кулеба добавил, что есть попадание в объект инфраструктуры.
Глава ОВА пообещал предоставить более детальную информацию в течение двух часов.
"Могу сказать, что мы пока не видим критических последствий", – сказал Кулеба.
Он подчеркнул, что в Киевской области силы ПВО ВСУ сбили "не одну ракету".
Война России против Украины. Главное (обновляется)
5 декабря после 13.00 на большей части территории Украины была объявлена воздушная тревога.
В результате ракетной атаки были попадания по объектам энергетической инфраструктуры Украины, сообщили в компании "Укрэнерго". В частности, стало известно о повреждении двух объектов критической инфраструктуры в Одесской области, без электричества осталась часть Кривого Рога Днепропетровской области, Сумская область.
В Полтавской области силы ПВО сбили до 10 российских ракет, сообщили в ОВА.