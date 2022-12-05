В Киевской ОВА сообщили о попадании российской ракеты в объект инфраструктуры

В Киевской области силы ПВО ВСУ сбили "не одну ракету", отметил Кулеба Фото: ANDRII NEBYTOV / Telegram

Об этом в Telegram в 15.51 сообщил глава областной военной администрации (ОВА) Алексей Кулеба.

"Удачная работа ПВО в Киевской области! Опасность не миновала. Воздушная тревога продолжается. Прошу всех оставаться в укрытиях и сохранять спокойствие", – написал руководитель ОВА.

Кулеба проинформировал в Telegram о воздушной тревоге в регионе в 13.22.

В 14.36 глава Киевской ОВА в Telegram написал о работе ПВО в области.

По данным сайта alerts.in.ua, воздушная тревога в Киевской области завершилась в 16.20.

После этого в эфире национального телемарафона, который транслировался в YouTube канала "Рада", Кулеба добавил, что есть попадание в объект инфраструктуры.

Глава ОВА пообещал предоставить более детальную информацию в течение двух часов.

"Могу сказать, что мы пока не видим критических последствий", – сказал Кулеба.

Он подчеркнул, что в Киевской области силы ПВО ВСУ сбили "не одну ракету".

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