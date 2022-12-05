ПВО уничтожила девять из 10 зафиксированных в районе Киева российских ракет – КГВА

Об этом сообщается в Telegram Киевской городской военной администрации (КГВА).

"Киев. Итоги ракетной атаки. В районе воздушного пространства Киева было зафиксировано 10 ракет. Предварительно уничтожены девять. Информация уточняется. Спасибо нашим силам ПВО", – говорится в сообщении.

В Киевской ОВА ранее сообщили о попадании российской ракеты в объект инфраструктуры.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

5 декабря после 13.00 на большей части территории Украины была объявлена воздушная тревога.

В результате ракетной атаки были попадания по объектам энергетической инфраструктуры Украины, сообщили в компании "Укрэнерго". В частности, стало известно о повреждении двух объектов критической инфраструктуры в Одесской области, без электричества осталась часть Кривого Рога Днепропетровской области, Сумская область.

В Полтавской области силы ПВО сбили до 10 российских ракет, сообщили в ОВА.