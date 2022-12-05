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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Николаевской области отключили свет для всех очередей – облэнерго

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В результате ракетной атаки есть попадания по объектам энергетической инфраструктуры Украины
В результате ракетной атаки есть попадания по объектам энергетической инфраструктуры Украины
Фото: depositphotos.com

В Николаевской области все 10 очередей графика стабилизационных отключений без энергоснабжения. Об этом сообщила пресс-служба "Николаевэнерго" в Facebook 5 декабря.

В облэнерго отметили, что такое решение было принято для снижения нагрузки на энергосистему.

https://www.facebook.com/energy.mk.ua/posts/585839650014453

Начальник Николаевской областной военной администрации Виталий Ким заявил, что ожидается три очереди ракетных атак.

После 13.00 в Киеве и на большей части территории Украины была объявлена воздушная тревогаГлава Офиса президента Украины Андрей Ермак написал в Telegram: "Тревогу не игнорируйте, отобьемся". Его заместитель Кирилл Тимошенко призвал украинцев пройти в укрытия.

В результате ракетной атаки уже есть попадания по объектам энергетической инфраструктуры Украины, сообщила пресс-служба "Укрэнерго".

Теги: Украина, Николаев, Укрэнерго, Николаевская область, ракеты, Кирилл Тимошенко, Андрей Ермак, энергосистема, Виталий Ким
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