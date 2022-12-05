В Николаевской области отключили свет для всех очередей – облэнерго

В результате ракетной атаки есть попадания по объектам энергетической инфраструктуры Украины Фото: depositphotos.com

В облэнерго отметили, что такое решение было принято для снижения нагрузки на энергосистему.

Начальник Николаевской областной военной администрации Виталий Ким заявил, что ожидается три очереди ракетных атак.

После 13.00 в Киеве и на большей части территории Украины была объявлена воздушная тревога. Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак написал в Telegram: "Тревогу не игнорируйте, отобьемся". Его заместитель Кирилл Тимошенко призвал украинцев пройти в укрытия.

В результате ракетной атаки уже есть попадания по объектам энергетической инфраструктуры Украины, сообщила пресс-служба "Укрэнерго".