РФ нанесла ракетный удар по промышленному предприятию в Кривом Роге, есть погибший. Разрушения значительные – Вилкул

Вилкул сообщил о ракетном ударе РФ по Кривому Рогу Скриншот: Олександр Вілкул / Telegram

"Очень тяжелая ночь. Попадание трех крылатых ракет в промышленное предприятие. Разрушения очень значительны. Пожар потушен", – написал он и обратился к россиянам: "Будьте прокляты, твари".

Вилкул проинформировал, что в результате удара погиб сотрудник предприятия 1981 года рождения. Еще трое (двое – 1978-го и один – 1977-го годов рождения) пострадали.

Глава Днепропетровской областной государственной военной администрации Валентин Резниченко рассказал, что тело погибшего из-под завалов разрушенного цеха достали спасатели. Раненые госпитализированы, их состояние, по оценке врачей – средней тяжести.

Кроме того, ночью из артиллерии РФ обстреливала Никопольский район области, люди не пострадали, остальные последствия уточняются.