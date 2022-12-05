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ВОЙНА В УКРАИНЕ

РФ нанесла ракетный удар по промышленному предприятию в Кривом Роге, есть погибший. Разрушения значительные – Вилкул

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Вилкул сообщил о ракетном ударе РФ по Кривому Рогу
Вилкул сообщил о ракетном ударе РФ по Кривому Рогу
Скриншот: Олександр Вілкул / Telegram

Ночью 5 декабря российские оккупанты нанесли ракетный удар по Кривому Рогу, сообщил в Telegram глава городской военной администрации Александр Вилкул.

"Очень тяжелая ночь. Попадание трех крылатых ракет в промышленное предприятие. Разрушения очень значительны. Пожар потушен", – написал он и обратился к россиянам: "Будьте прокляты, твари". 

Вилкул проинформировал, что в результате удара погиб сотрудник предприятия 1981 года рождения. Еще трое (двое – 1978-го и один – 1977-го годов рождения) пострадали. 

Глава Днепропетровской областной государственной военной администрации Валентин Резниченко рассказал, что тело погибшего из-под завалов разрушенного цеха достали спасатели. Раненые госпитализированы, их состояние, по оценке врачей – средней тяжести. 

Кроме того, ночью из артиллерии РФ обстреливала Никопольский район области, люди не пострадали, остальные последствия уточняются. 

Контекст:

Этой ночью ракетный удар РФ также нанесла по объектам промышленной и энергетической инфраструктуры Запорожья, есть повреждения, среди людей никто не пострадал.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Александр Вилкул, Кривой Рог, Днепропетровская область, обстрелы, Днепропетровская ОГА, Валентин Резниченко, инфраструктура, российские оккупанты
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