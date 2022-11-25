В Кривом Роге отключат весь электротранспорт, чтобы работали котельные – Вилкул

По его словам, это необходимо, чтобы сохранить достаточное количество энергии для работы отопительной и водоснабжающей инфраструктуры.

"Только что пришла вводная от "Укрэнерго" отключить все подстанции троллейбуса, трамвая и скоростного трамвая для того, чтобы не отключать котельные и насосные. В ближайшие полчаса будет полностью остановлен весь электротранспорт в городе", – написал он.

Вилкул отметил, что власти смогут незначительно увеличить количество автобусов на центральных маршрутах, продолжат работать "маршрутки".

"Прошу криворожцев по личным делам не ездить, а руководителей предприятий начать отпускать людей раньше, чтобы снизить нагрузку на рабочую развозку", – добавил глава города.