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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Кривом Роге отключат весь электротранспорт, чтобы работали котельные – Вилкул

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Электроэнергии не хватает на работу ЖКХ
Электроэнергии не хватает на работу ЖКХ
Фото: Кривий Ріг - Україна / Facebook

В ближайшие часы в Кривом Роге Днепропетровской области будет остановлен весь электротранспорт. Об этом глава городской военной администрации Александр Вилкул 25 ноября сообщил в Telegram.

По его словам, это необходимо, чтобы сохранить достаточное количество энергии для работы отопительной и водоснабжающей инфраструктуры. 

"Только что пришла вводная от "Укрэнерго" отключить все подстанции троллейбуса, трамвая и скоростного трамвая для того, чтобы не отключать котельные и насосные. В ближайшие полчаса будет полностью остановлен весь электротранспорт в городе", – написал он.

Вилкул отметил, что власти смогут незначительно увеличить количество автобусов на центральных маршрутах, продолжат работать "маршрутки". 

"Прошу криворожцев по личным делам не ездить, а руководителей предприятий начать отпускать людей раньше, чтобы снизить нагрузку на рабочую развозку", – добавил глава города.

Контекст:

В результате обстрелов 23 ноября, по данным украинского МВД, погибли минимум 10 человек. Попадания в объекты критической инфраструктуры и другие объекты были зафиксированы, в частности, в Киеве, Киевской, Львовской и Кировоградской областях.

Из-за повреждений объектов энергосистемы четыре украинские АЭС были отключены от сети, проблемы с электро-, водо- и теплоснабжением наблюдались по всей стране.

К вечеру 24 ноября производители электроэнергии обеспечили около 50% потребностей украинцев, работала значительная часть ГЭС и ТЭС, набирали мощность атомные станции, проинформировала пресс-служба "Укрэнерго".

Теги: транспорт, Александр Вилкул, Кривой Рог, Днепропетровская область, электроэнергия, отключение света, война России против Украины, инфраструктура
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