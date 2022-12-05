РФ нанесла ракетный удар по объектам промышленной и энергетической инфраструктуры Запорожья – горсовет

"Враг снова цинично атаковал ночное Запорожье. На этот раз оккупанты ударили своими проклятыми ракетами по объектам промышленной и энергетической инфраструктуры города. Известно, что повреждения получило одно из частных предприятий", – сообщил он.
По информации главы областной государственной администрации Александра Старуха, люди в результате атаки не пострадали. На месте удара ведутся спасательные работы, уточнил он.
После полномасштабного нападения на Украину 24 февраля российские войска захватили часть Запорожской области. Областной центр россияне захватить не смогли, но регулярно обстреливают его и другие города региона.
2 декабря оккупанты атаковали ракетами энергетическую инфраструктуру Запорожья, в результате удара произошел пожар, который оперативно потушили спасатели, сообщали в ОВА.