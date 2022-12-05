РФ нанесла ракетный удар по объектам промышленной и энергетической инфраструктуры Запорожья – горсовет

В результате удара РФ повреждено частное предприятие, сообщили местные власти. На фото последствия обстрела Запорожья 2 декабря Фото: Олександр Старух / Запорізька ОДА (ОВА) Офіційний канал / Telegram

"Враг снова цинично атаковал ночное Запорожье. На этот раз оккупанты ударили своими проклятыми ракетами по объектам промышленной и энергетической инфраструктуры города. Известно, что повреждения получило одно из частных предприятий", – сообщил он.

По информации главы областной государственной администрации Александра Старуха, люди в результате атаки не пострадали. На месте удара ведутся спасательные работы, уточнил он.