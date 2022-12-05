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ВОЙНА В УКРАИНЕ

РФ нанесла ракетный удар по объектам промышленной и энергетической инфраструктуры Запорожья – горсовет

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В результате удара РФ повреждено частное предприятие, сообщили местные власти. На фото последствия обстрела Запорожья 2 декабря
В результате удара РФ повреждено частное предприятие, сообщили местные власти. На фото последствия обстрела Запорожья 2 декабря
Фото: Олександр Старух / Запорізька ОДА (ОВА) Офіційний канал / Telegram

В ночь с 4 на 5 декабря российские оккупационные войска нанесли ракетный удар по Запорожью. Об этом сообщил в Telegrаm секретарь Запорожского городского совета, и.о. мэра Анатолий Куртев.

"Враг снова цинично атаковал ночное Запорожье. На этот раз оккупанты ударили своими проклятыми ракетами по объектам промышленной и энергетической инфраструктуры города. Известно, что повреждения получило одно из частных предприятий", – сообщил он. 

По информации главы областной государственной администрации Александра Старуха, люди в результате атаки не пострадали. На месте удара ведутся спасательные работы, уточнил он.

Контекст:

После полномасштабного нападения на Украину 24 февраля российские войска захватили часть Запорожской области. Областной центр россияне захватить не смогли, но регулярно обстреливают его и другие города региона.

2 декабря оккупанты атаковали ракетами энергетическую инфраструктуру Запорожья, в результате удара произошел пожар, который оперативно потушили спасатели, сообщали в ОВА. 

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Запорожье, Запорожская ОГА, война России против Украины, инфраструктура, Александр Старух, Анатолий Куртев
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