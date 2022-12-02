Оккупанты нанесли ракетный удар по Запорожью, на объекте энергетической инфраструктуры возник пожар

"Сегодня ночью враг в очередной раз нанес ракетный удар по Запорожью. Его целью было разрушение промышленной и энергетической инфраструктуры областного центра", – написал Старух.

В результате обстрела произошел пожар, который оперативно потушили спасатели.

По имеющимся данным, обошлось без жертв.

Помимо этого, глава ОВА сообщил об атаке на один из населенных пунктов области.

"Российские чудовища снова обстреляли село в одной из общин Запорожского района. В результате попадания почти полностью разрушено административное здание, где находились все необходимые местным жителям службы. К счастью, люди уцелели", – отметил Старух.

Сейчас на месте прилета разбирают завалы.

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