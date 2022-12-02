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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты нанесли ракетный удар по Запорожью, на объекте энергетической инфраструктуры возник пожар

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По словам Старуха, пожар оперативно потушили спасатели
По словам Старуха, пожар оперативно потушили спасатели
Фото: Олександр Старух / Запорізька ОДА (ОВА) Офіційний канал / Telegram

Российские оккупанты минувшей ночью нанесли ракетный удар по энергетической инфраструктуре Запорожья. Об этом 2 декабря в Telegram сообщил глава областной военной администрации Александр Старух.

"Сегодня ночью враг в очередной раз нанес ракетный удар по Запорожью. Его целью было разрушение промышленной и энергетической инфраструктуры областного центра", – написал Старух.

В результате обстрела произошел пожар, который оперативно потушили спасатели.

По имеющимся данным, обошлось без жертв.

Помимо этого, глава ОВА сообщил об атаке на один из населенных пунктов области.

"Российские чудовища снова обстреляли село в одной из общин Запорожского района. В результате попадания почти полностью разрушено административное здание, где находились все необходимые местным жителям службы. К счастью, люди уцелели", – отметил Старух.

Сейчас на месте прилета разбирают завалы.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

После полномасштабного нападения на Украину 24 февраля российские войска захватили часть Запорожской области. Областной центр россияне захватить не смогли, но регулярно обстреливают его и другие города региона.

Теги: Россия, Украина, Запорожье, пожар, Запорожская область, обстрелы, война России против Украины, ракеты, инфраструктура, Александр Старух, российские оккупанты
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