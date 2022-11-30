Новым гендиректором "Мотор Січі" назначен заммэра Запорожья – Минобороны Украины

"Мотор Січ" будет работать в режиме 24/7 для удовлетворения оборонных потребностей Украины, отметили в Минобороны Фото: Motor Sich / Facebook

Об этом сообщил пресс-центр Минобороны 30 ноября.

"Кроме того, досрочно прекращены полномочия членов наблюдательного совета, председателя и членов совета директоров. Также прекращены полномочия и уволен с должности президент акционерного общества Вячеслав Богуслаев", – говорится в сообщении.

В то же время приказом Резникова гендиректором предприятия назначен Алексей Никифоров.

"Избран новый состав наблюдательного совета и его председатель – заместитель министра экономики Украины Игорь Фоменко, который уже провел первое заседание. В новосозданный набсовет предприятия также вошли Роман Коновалов, Сергей Корж, Юрий Пащенко и Юрий Шаповал", – указывается в сообщении.

Кроме того, зарегистрированы все изменения, содержащиеся в Едином госреестре, добавили в Минобороны.

"Теперь стратегическое предприятие будет работать в режиме 24/7 для удовлетворения оборонных потребностей государства. Полностью будет использоваться потенциал трудового коллектива. "Мотор Січ" будет развиваться и выпускать продукцию в интересах Украины и ВСУ", – отмечается в сообщении.

Информация о назначении Никифорова гендиректором "Мотор Січі" уже отображена в госреестре, она указывается в YouСontrol.

Как пишет "Заноза", Никифоров – заместитель мэра Запорожья. До этого он занимал должность директора КП "Водоканал" Запорожья, сообщается на сайте горсовета.