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Новым гендиректором "Мотор Січі" назначен заммэра Запорожья – Минобороны Украины

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"Мотор Січ" будет работать в режиме 24/7 для удовлетворения оборонных потребностей Украины, отметили в Минобороны
"Мотор Січ" будет работать в режиме 24/7 для удовлетворения оборонных потребностей Украины, отметили в Минобороны
Фото: Motor Sich / Facebook

Министр обороны Украины Алексей Резников приказом от 28 ноября внес изменения в устав ПАО "Мотор Січ", на основании которого действует предприятие.

Об этом сообщил пресс-центр Минобороны 30 ноября.

"Кроме того, досрочно прекращены полномочия членов наблюдательного совета, председателя и членов совета директоров. Также прекращены полномочия и уволен с должности президент акционерного общества Вячеслав Богуслаев", – говорится в сообщении.

В то же время приказом Резникова гендиректором предприятия назначен Алексей Никифоров.

"Избран новый состав наблюдательного совета и его председатель – заместитель министра экономики Украины Игорь Фоменко, который уже провел первое заседание. В новосозданный набсовет предприятия также вошли Роман Коновалов, Сергей Корж, Юрий Пащенко и Юрий Шаповал", – указывается в сообщении.

Кроме того, зарегистрированы все изменения, содержащиеся в Едином госреестре, добавили в Минобороны.

"Теперь стратегическое предприятие будет работать в режиме 24/7 для удовлетворения оборонных потребностей государства. Полностью будет использоваться потенциал трудового коллектива. "Мотор Січ" будет развиваться и выпускать продукцию в интересах Украины и ВСУ", – отмечается в сообщении.

Информация о назначении Никифорова гендиректором "Мотор Січі" уже отображена в госреестре, она указывается в YouСontrol.

Как пишет "Заноза", Никифоров – заместитель мэра Запорожья. До этого он занимал должность директора КП "Водоканал" Запорожья, сообщается на сайте горсовета.

Контекст:

23 октября 2022 года СБУ сообщила о задержании Богуслаева. Также был задержан начальник департамента внешнеэкономической деятельности компании "Мотор Січ" (эту должность занимает Олег Дзюба). В СБУ уточнили, что задержание прошло в рамках уголовного производства о незаконной поставке компанией товаров военного назначения для российской штурмовой авиации.

24 октября СБУ опубликовала записи разговоров Богуслаева, которые подтверждают, что президент "Мотор Січі" продолжал организовывать поставки двигателей и других запчастей к российским ударным вертолетам даже после начала полномасштабного вторжения РФ, оправдывал нападение России и был не против обстрела "Мотор Січі" со стороны российских захватчиков.

В этот же день суд взял президента "Мотор Січі" Богуслаева под стражу

7 ноября секретарь Совета безопасности и обороны Украины Алексей Данилов сообщил, что решение о принудительном изъятии акций пяти предприятий стратегического значения – "Укрнафта", "Укртатнафта", "Запорожтрансформатор", "АвтоКрАЗ" и "Мотор Січ" – было принято 5 ноября во время заседания ставки верховного главнокомандующего. "Изъятые активы приобрели статус военного имущества, их управление передано Министерству обороны Украины", – сказал он.

Данилов отметил, что данные активы могут быть возвращены собственникам или будет возмещена их стоимость, когда прекратится действие военного положения в Украине.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заверил, что пять изъятых в Украине стратегических предприятий круглосуточно будут работать на оборону.

Теги: Украина, Запорожье, Алексей Резников, Мотор Січ, Минобороны, президент, Юрий Шаповал, набсовет, госреестр, Вячеслав Богуслаев, назначение, Игорь Фоменко
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