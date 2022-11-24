СБУ предотвратила вывоз из Украины элитных автомобилей, оружия и антиквариата, принадлежащих президенту "Мотор Січі"

СБУ разыскала активы президента АО "Мотор Січ" на сотни миллионов гривен. Это имущество пытались скрыто вывезти из Украины во избежание его ареста в рамках уголовного производства. Среди изъятого – раритетные автомобили и огнестрельное оружие, а также скифское золото и предметы античных времен и Киевской Руси.

Следствие установило участников сделки. Ими оказалось несколько руководителей структурных подразделений завода, которые пытались скрыть имущество своего председателя на территории подконтрольных коммерческих структур. В дальнейшем чиновники планировали нелегально вывезти его за границу.

Контрразведчики и следователи СБУ своевременно установили местонахождение этих тайников и их организаторов, отмечается в сообщении.

Во время обысков правоохранители обнаружили и изъяли семь элитных автомобилей, в том числе четыре раритетных, катер, три охотничьих ружья и винтовку, а также большое количество предметов древности народов Европы. Все имущество направлено на экспертизу.

Кроме того, СБУ разоблачила других представителей ближайшего окружения президента "Мотор Січі" Вячеслава Богуслаева, которые склоняли работников завода к сбору подписей под "коллективным обращением" по поводу смягчения меры пресечения для их руководителя. По данным СБУ, на людей оказывалось психологическое давление, им угрожали увольнением и дальнейшими "последствиями", отмечается в сообщении.