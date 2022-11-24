СБУ предотвратила вывоз из Украины элитных автомобилей, оружия и антиквариата, принадлежащих президенту "Мотор Січі"

СБУ разыскала активы президента АО "Мотор Січ" на сотни миллионов гривен. Это имущество пытались скрыто вывезти из Украины во избежание его ареста в рамках уголовного производства. Среди изъятого – раритетные автомобили и огнестрельное оружие, а также скифское золото и предметы античных времен и Киевской Руси.
Следствие установило участников сделки. Ими оказалось несколько руководителей структурных подразделений завода, которые пытались скрыть имущество своего председателя на территории подконтрольных коммерческих структур. В дальнейшем чиновники планировали нелегально вывезти его за границу.
Контрразведчики и следователи СБУ своевременно установили местонахождение этих тайников и их организаторов, отмечается в сообщении.
Во время обысков правоохранители обнаружили и изъяли семь элитных автомобилей, в том числе четыре раритетных, катер, три охотничьих ружья и винтовку, а также большое количество предметов древности народов Европы. Все имущество направлено на экспертизу.
Кроме того, СБУ разоблачила других представителей ближайшего окружения президента "Мотор Січі" Вячеслава Богуслаева, которые склоняли работников завода к сбору подписей под "коллективным обращением" по поводу смягчения меры пресечения для их руководителя. По данным СБУ, на людей оказывалось психологическое давление, им угрожали увольнением и дальнейшими "последствиями", отмечается в сообщении.
ПАО "Мотор Січ" – один из крупнейших мировых производителей двигателей для авиационной техники, а также промышленных газотурбинных установок. До 2014 года, когда Россия оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей, главным рынком сбыта компании "Мотор Січ" являлась РФ.
В 2019 году СБУ проводила досудебное расследование по делу о возможной подготовке диверсии и государственной измене на запорожском предприятии "Мотор Січ". В частности, оно касалось вероятной поставки заводом продукции военного и двойного назначения представителям России, несмотря на запрет.
23 октября 2022 года СБУ сообщила о задержании Богуслаева. Также был задержан начальник департамента внешнеэкономической деятельности компании "Мотор Січ" (эту должность занимает Олег Дзюба). В СБУ уточнили, что задержание прошло в рамках уголовного производства о незаконной поставке компанией товаров военного назначения для российской штурмовой авиации.
24 октября СБУ опубликовала записи разговоров Богуслаева, которые подтверждают, что президент "Мотор Січі" продолжал организовывать поставки двигателей и других запчастей к российским ударным вертолетам даже после начала полномасштабного вторжения РФ, оправдывал нападение России и был не против обстрела "Мотор Січі" со стороны российских захватчиков.
В этот же день суд взял президента "Мотор Січі" Богуслаева под стражу.