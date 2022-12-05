В Одесской области в результате российского ракетного обстрела ранены два человека – глава обладминистрации

"Повреждена энергетическая инфраструктура нашей области. Также есть попадания в гражданские дома и объекты гражданской инфраструктуры. Ранены два человека", – написал он.
По данным главы обладминистрации, в регионе отсутствует электроснабжение в Одессе и большинстве общин Одесского района.
"Все службы находятся на местах и уже приступили к восстановлению электроснабжения. Никакими ракетными ударами врагу не удастся нас сломать или запугать", – заявил Марченко.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
5 декабря российские оккупанты нанесли массовый ракетный удар по территории Украины, большинство ракет сбили.
В результате ракетной атаки были попадания по объектам энергетической инфраструктуры Украины, сообщили в компании "Укрэнерго". В частности, стало известно о повреждении двух объектов критической инфраструктуры в Одесской области, без электричества осталась часть Кривого Рога Днепропетровской области, Сумская область.
Также враг попал в жилые дома в селе Новософиевка Запорожской области, сообщается о двух погибших и трех раненых.