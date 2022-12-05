В Одесской области в результате российского ракетного обстрела ранены два человека – глава обладминистрации

Все службы уже работают на местах попаданий, отметили в ОВА Фото: Головне управління ДСНС України в Одеській області / Fаcebook (архив)

"Повреждена энергетическая инфраструктура нашей области. Также есть попадания в гражданские дома и объекты гражданской инфраструктуры. Ранены два человека", – написал он.

По данным главы обладминистрации, в регионе отсутствует электроснабжение в Одессе и большинстве общин Одесского района.

"Все службы находятся на местах и уже приступили к восстановлению электроснабжения. Никакими ракетными ударами врагу не удастся нас сломать или запугать", – заявил Марченко.

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