"Террористическая страна попыталась погрузить Украину в темноту и холод". Шмыгаль сообщил о попаданиях российских ракет по энергообъектам в трех областях

Об этом в Facebook сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
"Террористическая страна Россия попыталась снова реализовать свой преступный план – погрузить Украину в темноту и холод. Благодаря героическим ВСУ и силам ПВО врагу в очередной раз не удалось задуманное, – написал глава Кабмина. – Энергетическая система страны работает и остается целостной. Были попадания по энергообъектам в Киевской, Винницкой, Одесской областях. В некоторых регионах вынужденно были применены экстренные отключения для сбалансирования системы и избегания аварий".
По словам Шмыгаля, спасатели уже работают над ликвидацией последствий атаки оккупантов, чтобы вернуть свет в каждый дом.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
5 декабря после 13.00 на большей части территории Украины была объявлена воздушная тревога.
В результате ракетной атаки были попадания по объектам энергетической инфраструктуры Украины, сообщили в компании "Укрэнерго". В частности, стало известно о повреждении двух объектов критической инфраструктуры в Одесской области, без электричества осталась часть Кривого Рога (Днепропетровской области), Сумская область.
В ОВА сообщали, что в Полтавской области силы ПВО сбили до 10 российских ракет, в Киевской – одна попала в объект инфраструктуры.
В то же время ПВО уничтожила девять из 10-ти зафиксированных в районе Киева российских ракет.