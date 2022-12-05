"Террористическая страна попыталась погрузить Украину в темноту и холод". Шмыгаль сообщил о попаданиях российских ракет по энергообъектам в трех областях

Шмыгаль проинформировал о попаданиях российских ракет по энергообъектам в Киевской, Винницкой и Одесской областях Фото: Віталій Коваль / Facebook (иллюстративное)

Об этом в Facebook сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

"Террористическая страна Россия попыталась снова реализовать свой преступный план – погрузить Украину в темноту и холод. Благодаря героическим ВСУ и силам ПВО врагу в очередной раз не удалось задуманное, – написал глава Кабмина. – Энергетическая система страны работает и остается целостной. Были попадания по энергообъектам в Киевской, Винницкой, Одесской областях. В некоторых регионах вынужденно были применены экстренные отключения для сбалансирования системы и избегания аварий".

По словам Шмыгаля, спасатели уже работают над ликвидацией последствий атаки оккупантов, чтобы вернуть свет в каждый дом.

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