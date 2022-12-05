Россияне провели три волны обстрелов с бомбардировщиков и кораблей – Воздушные силы Украины

По его словам, обстрелы велись со стратегических бомбардировщиков Ту-96/Ту-160. Также оккупанты выпустили крылатые ракеты "Калибр" с кораблей-носителей в акватории Черного моря. Применялись и ракеты С-300. Есть предварительная информация о применении "Искандеров" с территории России, но она пока не проверена, отметил Игнат.
Также Игнат рассказал, как считают волны ракетных ударов. В частности, есть группы самолетов, которые запускают ракеты каждая со своего направления.
"Каждая ракета запрограммирована на свою цель и траекторию полета. Эти волны атак разбиваются на группы. Затем те группы тоже расходятся в разные направления в соответствии с тем, как они были запрограммированы каждая по своей цели, к которой она идет своим маршрутом. У каждой из них маршрут может быть разным для того, чтобы ввести в заблуждение средства ПВО", — рассказал спикер.
5 декабря после 13.00 на большей части территории Украины была объявлена воздушная тревога.
В результате ракетной атаки были попадания по объектам энергетической инфраструктуры Украины, сообщили в компании "Укрэнерго". В частности, стало известно о повреждении двух объектов критической инфраструктуры в Одесской области, без электричества осталась часть Кривого Рога Днепропетровской области, Сумская область.
В ОВА сообщали, что в Полтавской области силы ПВО сбили до 10 российских ракет, в Киевской – одна попала в объект инфраструктуры.
В то же время ПВО уничтожила девять из 10 зафиксированных в районе Киева российских ракет.