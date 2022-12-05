Россияне провели три волны обстрелов с бомбардировщиков и кораблей – Воздушные силы Украины

По его словам, обстрелы велись со стратегических бомбардировщиков Ту-96/Ту-160. Также оккупанты выпустили крылатые ракеты "Калибр" с кораблей-носителей в акватории Черного моря. Применялись и ракеты С-300. Есть предварительная информация о применении "Искандеров" с территории России, но она пока не проверена, отметил Игнат.

Также Игнат рассказал, как считают волны ракетных ударов. В частности, есть группы самолетов, которые запускают ракеты каждая со своего направления.

"Каждая ракета запрограммирована на свою цель и траекторию полета. Эти волны атак разбиваются на группы. Затем те группы тоже расходятся в разные направления в соответствии с тем, как они были запрограммированы каждая по своей цели, к которой она идет своим маршрутом. У каждой из них маршрут может быть разным для того, чтобы ввести в заблуждение средства ПВО", — рассказал спикер.