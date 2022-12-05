ДТЭК сообщила об экстренных отключениях света в трех областях

Это необходимо было сделать из-за очередной массированной ракетной атаки России на объекты критической инфраструктуры.

Графики стабилизационных отключений пока не действуют, отметили в компании.

"Просим набраться терпения и сохранять спокойствие. Мы вернемся к стабилизационным графикам, как только ситуация в энергосистеме стабилизируется", – говорится в сообщении.

4 декабря в компании сообщали о планах вернуться к стабилизационным графикам отключения, но предупредили, что ситуация остается сложной.