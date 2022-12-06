"Судя по географии прилетов, военных консультировали российские энергетики". В "Укрэнерго" рассказали, когда стабилизируют энергосистему после ракетного удара оккупантов

"Сегодня и завтра – локальный пик морозов. Я считаю, что время сегодняшней атаки было связано именно с этим. Россияне хотели выключить нашу энергосистему именно во время похолодания, чтобы вызвать как можно большие страдания украинцев. Судя по географии прилетов, не сомневаюсь, что военных консультировали российские энергетики", – убежден Кудрицкий.
Глава "Укрэнерго" отметил результативную работу украинских сил противовоздушной обороны и добавил, что "восьмую ракетную атаку мы отбили и устояли".
"Ситуация контролируемая, энергосистема работает как целостная, вместе с европейской", – добавил Кудрицкий.
Вместе с тем, глава "Укрэнерго" признал, что удары в понедельник вызвали "значительные" повреждения как на электростанциях, так и на подстанциях, являющихся элементами магистральной сети.
По его словам, дефицит 5-го и 6 декабря будет иметь место, пока некоторые блоки, которые аварийно отключились во время атаки, будут набирать мощность.
"День-два необходимо, чтобы возобновить нормальное производство в системе После этого ожидаем, что ситуация стабилизируется, и будем возвращаться понемногу к нормальному функционированию, насколько это возможно в таких условиях", – пообещал Кудрицкий.
При этом он не стал по горячим следам называть показатели текущего дефицита мощности в украинской энергосистеме.
Глава "Укрэнерго" также отметил, что компания постепенно заменяет аварийные отключения лимитами потребления, чтобы они в самое ближайшее время были подобны тем, которые определялись три-четыре дня назад.
Говоря о ситуации в Одессе, которая остается обесточенной после ударов по инфраструктуре, глава НЭК указал, что первая подача электроэнергии в город ожидается по резервным схемам через несколько часов.
Далее эта мощность будет поочередно подаваться разным группам потребителей. Кудрицкий пояснил, что в первую очередь идет подключение критической инфраструктуры.
"В целом эту проблему мы решим в ближайшие пару дней", – спрогнозировал энергетик.
Российские войска в ходе массированного удара по Украине 5 декабря выпустили более 70 ракет, ВСУ сбили больше 60, сообщило командование Воздушных сил. Россияне провели три волны обстрелов.
Пуски осуществлялись с самолетов-ракетоносцев стратегической авиации Ту-95МС из района Каспийского моря и Волгодонска Ростовской области, с кораблей Черноморского флота РФ, дальних бомбардировщиков Ту-22М3 из акватории Черного моря, а также с помощью истребителей Су-35, рассказало командование ВС ВСУ.
В результате ракетной атаки были попадания по объектам энергетической инфраструктуры Украины, сообщили в компании "Укрэнерго". О попадании российских ракет по энергообъектам в Киевской, Винницкой, Одесской областях написал в Facebook премьер-министр Денис Шмыгаль. Также стало известно об обстреле энергообъекта в Николаевской области. По всей Украине ввели экстренные отключения электроэнергии из-за ракетной атаки России.
Энергетики сразу после атаки приступили к ликвидации последствий ракетных ударов по инфраструктуре, работы будут продолжаться всю ночь, сообщили в компании ДТЭК.