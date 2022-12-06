В ближайшие дни из-за атак России около половины Киевской области будет без света – ОВА

Об этом в Telegram вечером сообщил глава областной военной администрации (ОВА) Алексей Кулеба.

"По решению "Укрэнерго" введены аварийные отключения электроэнергии. Поэтому графики отключений не действуют. Энергетики работают в усиленном режиме, чтобы как можно скорее вернуться к плановым отключениям с графиками, – написал руководитель ОВА. – В ближайшие дни около половины области будет без света".

Кулеба говорил в эфире национального телемарафона, что в результате обстрела региона оккупантами есть попадание в объект инфраструктуры. По его словам, в Киевской области силы ПВО ВСУ сбили "не одну ракету".

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