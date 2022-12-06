В ближайшие дни из-за атак России около половины Киевской области будет без света – ОВА

Об этом в Telegram вечером сообщил глава областной военной администрации (ОВА) Алексей Кулеба.
"По решению "Укрэнерго" введены аварийные отключения электроэнергии. Поэтому графики отключений не действуют. Энергетики работают в усиленном режиме, чтобы как можно скорее вернуться к плановым отключениям с графиками, – написал руководитель ОВА. – В ближайшие дни около половины области будет без света".
Кулеба говорил в эфире национального телемарафона, что в результате обстрела региона оккупантами есть попадание в объект инфраструктуры. По его словам, в Киевской области силы ПВО ВСУ сбили "не одну ракету".
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Российские войска в ходе массированного удара по Украине 5 декабря выпустили более 70 ракет, ВСУ сбили больше 60, сообщило командование Воздушных сил. Россияне провели три волны обстрелов. Погибло четыре человека, отметил президент Владимир Зеленский.
Пуски осуществлялись с самолетов-ракетоносцев стратегической авиации Ту-95МС из района Каспийского моря и Волгодонска Ростовской области, с кораблей Черноморского флота РФ, дальних бомбардировщиков Ту-22М3 из акватории Черного моря, а также с помощью истребителей Су-35, рассказало командование ВС ВСУ.
В результате ракетной атаки были попадания по объектам энергетической инфраструктуры Украины, сообщили в компании "Укрэнерго". По всей Украине ввели экстренные отключения электроэнергии из-за ракетной атаки России.