В результате ударов России по Украине погибло четыре человека – Зеленский

ВСУ пока еще не могут обеспечить полную безопасность неба Украины, отметил Зеленский Фото: president.gov.ua

Об этом глава государства сказал в вечернем видеообращении, опубликованном в Facebook Офиса президента.

"Главный результат – 70 российских ракет пришло, большинство сбито. "Калибры", Х-101 и другие… Спасибо и партнерам – за системы ПВО, которые сейчас используем. Каждая сбитая российская ракета – это конкретное доказательство того, что террор можно победить", – отметил Зеленский.

Но в то же время ВСУ пока еще не могут обеспечить полную безопасность неба Украины, добавил президент.

"Было несколько попаданий. К сожалению, есть жертвы. По состоянию на данный момент в списке погибших за эти сутки от российских ударов – четверо. Мои соболезнования родным и близким", – рассказал Зеленский.

По его словам, энергетики после обстрелов "сразу приступили к восстановительным работам".

"Максимум усилий – в центральных областях Украины, в Одесской области, в Запорожской области, в Харьковской области. Во многих регионах – для стабилизации системы – пришлось перейти к аварийным отключениям. От Закарпатской до Киевской области, от Кировоградской области до Сумской и Харьковской областей. Больше всего отключений по состоянию на этот вечер – Винницкая, Киевская, Житомирская, Днепропетровская, Одесская, Хмельницкая и Черкасская области. Но сделаем все, чтобы вернуть стабильность", – резюмировал Зеленский.

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