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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В результате ударов России по Украине погибло четыре человека – Зеленский

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ВСУ пока еще не могут обеспечить полную безопасность неба Украины, отметил Зеленский
ВСУ пока еще не могут обеспечить полную безопасность неба Украины, отметил Зеленский
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский выразил благодарность военным воздушных командований ВСУ "Восток", "Юг" и "Центр", сбивших большинство ракет, которые 5 декабря по энергообъектам Украины выпустила Россия.

Об этом глава государства сказал в вечернем видеообращении, опубликованном в Facebook Офиса президента.

"Главный результат – 70 российских ракет пришло, большинство сбито. "Калибры", Х-101 и другие… Спасибо и партнерам – за системы ПВО, которые сейчас используем. Каждая сбитая российская ракета – это конкретное доказательство того, что террор можно победить", – отметил Зеленский.

Но в то же время ВСУ пока еще не могут обеспечить полную безопасность неба Украины, добавил президент.

"Было несколько попаданий. К сожалению, есть жертвы. По состоянию на данный момент в списке погибших за эти сутки от российских ударов – четверо. Мои соболезнования родным и близким", – рассказал Зеленский.

По его словам, энергетики после обстрелов "сразу приступили к восстановительным работам".

"Максимум усилий – в центральных областях Украины, в Одесской области, в Запорожской области, в Харьковской области. Во многих регионах – для стабилизации системы – пришлось перейти к аварийным отключениям. От Закарпатской до Киевской области, от Кировоградской области до Сумской и Харьковской областей. Больше всего отключений по состоянию на этот вечер – Винницкая, Киевская, Житомирская, Днепропетровская, Одесская, Хмельницкая и Черкасская области. Но сделаем все, чтобы вернуть стабильность", – резюмировал Зеленский.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

https://www.facebook.com/president.gov.ua/videos/1565910533856587/

Контекст:

Российские войска в ходе массированного удара по Украине 5 декабря выпустили более 70 ракет, ВСУ сбили больше 60, сообщило командование Воздушных сил. Россияне провели три волны обстрелов.

Пуски осуществлялись с самолетов-ракетоносцев стратегической авиации Ту-95МС из района Каспийского моря и Волгодонска Ростовской области, с кораблей Черноморского флота РФ, дальних бомбардировщиков Ту-22М3 из акватории Черного моря, а также с помощью истребителей Су-35, рассказало командование ВС ВСУ.

В результате ракетной атаки были попадания по объектам энергетической инфраструктуры Украины, сообщили в компании "Укрэнерго". По всей Украине ввели экстренные отключения электроэнергии из-за ракетной атаки России.

Теги: Россия, Украина, энергетика, ПВО, жертвы, Владимир Зеленский, ВСУ, обстрелы, война России против Украины, ракеты, президент, безопасность, инфраструктура, погибшие, обращение
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