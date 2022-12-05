ГОРДОН
 
 
МИР

Санду после ракетной атаки РФ призвала усилить давление на Россию, чтобы она прекратила войну против Украины

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Международному сообществу следует усилить давление на Россию, считает Санду
Международному сообществу следует усилить давление на Россию, считает Санду
Фото: president.gov.ua

Президент Молдовы Майя Санду осудила массированный ракетный обстрел Россией энергообъектов в Украине 5 декабря.

Соответствующее сообщение Санду написала в Twitter.

"Мы решительно осуждаем неоднократные нападения РФ на Украину, гражданские объекты и объекты критической инфраструктуры. Международному сообществу следует усилить давление на Россию, чтобы она прекратила войну. Только так мы сможем положить конец страданиям и гибели людей", – отметила президент Молдовы.

Во время атаки России по Украине в Молдове упала неразорвавшаяся ракета, ее в Бричанском районе страны на границе с Черновицкой областью обнаружили пограничники, проинформировало МВД Молдовы. СМИ указали, что упала ракета типа С-300.

Глава Минэнерго Украины Герман Галущенко отметил, что в аграрное предприятие в Молдове попала российская ракета.

Это "еще одна демонстрация того, как война России против Украины влияет на безопасность Молдовы", подчеркнул в Twitter глава МИД страны Николае Попеску.

"Мы решительно осуждаем возобновление ударов России по Украине сегодня", – указал министр.

Российский террор угрожает безопасности не только Украины, но и соседних стран, прокомментировали инцидент с ракетой в Молдове в украинском МИД.

Ранее, 31 октября, в МВД Молдовы сообщили, что на севере страны в районе северной окраины населенного пункта Наславча упала российская ракета, сбитая ПВО Украины.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Российские войска в ходе массированного удара по Украине 5 декабря выпустили более 70 ракет, ВСУ сбили больше 60, сообщило командование Воздушных сил. Россияне провели три волны обстрелов, применяя в том числе ракеты С-300.

Пуски осуществлялись с самолетов-ракетоносцев стратегической авиации Ту-95МС из района Каспийского моря и Волгодонска Ростовской области, с кораблей Черноморского флота РФ, дальних бомбардировщиков Ту-22М3 из акватории Черного моря, а также с помощью истребителей Су-35, рассказало командование ВС ВСУ.

В результате ракетной атаки были попадания по объектам энергетической инфраструктуры Украины, сообщили в компании "Укрэнерго". По всей Украине ввели экстренные отключения электроэнергии из-за ракетной атаки России.

Энергосистема Молдовы, связанная с украинской, уже страдала из-за российских обстрелов украинской территории. В октябре в Молдове в связи с этим объявляли режим экономии. 5 декабря национальная энергокомпания Moldelectrica на фоне обстрелов России предупредила о возможных отключениях света в Молдове из-за нарушений в энергосистеме.

Теги: Россия, Украина, Молдова, обстрелы, война России против Украины, ракеты, президент, безопасность, ракета, инфраструктура, Майя Санду, Николае Попеску, энергосистема
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Не могла остановить войну, но приняла решение действовать". Свитолина собрала в Монако для Украины €240 тыс. Фото
"Не могла остановить войну, но приняла решение действовать". Свитолина собрала в Монако для Украины €240 тыс. Фото
Ефросинина рассказала, почему больше не хочет звать певицу Loboda на интервью
Ефросинина рассказала, почему больше не хочет звать певицу Loboda на интервью
"Моей жизни не хватит на то, чтобы в России что-то обернулось к лучшему". 50-летний актер Белый не верит, что сможет вернуться в РФ
"Моей жизни не хватит на то, чтобы в России что-то обернулось к лучшему". 50-летний актер Белый не верит, что сможет вернуться в РФ
"Будешь счастлива обязательно", "Найди себе украинца". Grosu после отъезда бойфренда из Украины в Москву записала песню о разлуке с любимым
"Будешь счастлива обязательно", "Найди себе украинца". Grosu после отъезда бойфренда из Украины в Москву записала песню о разлуке с любимым
"Мы денег не просили и не попросим". Галкин публично обратился к своим колегам
"Мы денег не просили и не попросим". Галкин публично обратился к своим колегам
Tarabarova о Тодоренко: Она все понимала, но сделала другой выбор. Такое не прощают
Tarabarova о Тодоренко: Она все понимала, но сделала другой выбор. Такое не прощают
"Путинская придворная мразь и истеричка", "Россия – гной, так исторически сложилось". Пьяный Лепс избил ногами посетителя бара. Видео
"Путинская придворная мразь и истеричка", "Россия – гной, так исторически сложилось". Пьяный Лепс избил ногами посетителя бара. Видео
"Куколка". Мейхер засветила татуировку на копчике
"Куколка". Мейхер засветила татуировку на копчике
"Перебор", "Бабка Ежка", "Как из фильма ужасов". Волочкова возмутила сеть, снявшись в образе ангела
"Перебор", "Бабка Ежка", "Как из фильма ужасов". Волочкова возмутила сеть, снявшись в образе ангела
"Супердевочка". Сопонару показала новый оттенок волос Фото
"Супердевочка". Сопонару показала новый оттенок волос Фото
"Менты делали все по протоколу, никаких претензий". Участник похищения картины Бэнкси со стены дома в Гостомеле сделал заявление
"Менты делали все по протоколу, никаких претензий". Участник похищения картины Бэнкси со стены дома в Гостомеле сделал заявление
"Носители имперского величия России". Невзоров показал, кто собирается воевать против Украины. Видео
"Носители имперского величия России". Невзоров показал, кто собирается воевать против Украины. Видео
"Пусенок", "Чудо". Дорофеева показала живот
"Пусенок", "Чудо". Дорофеева показала живот
49-летняя Клум показала крупным планом бюст с верхнего ракурса
49-летняя Клум показала крупным планом бюст с верхнего ракурса
Возлюбленная экс-супруга Ани Лорак показала сцену их ссоры. Видео
Возлюбленная экс-супруга Ани Лорак показала сцену их ссоры. Видео
Парамедик Пташка рассказала, почему ни разу не слушала посвященную ей песню Бабкина
Парамедик Пташка рассказала, почему ни разу не слушала посвященную ей песню Бабкина
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Скоро станет трое", "Такая пара, как они, уже не распадется никогда". В сети обсуждают перемены в жизни Потапа и Каменских (182510)
2
"Я счастлива". 48-летняя бывшая жена мэра Кличко показала, как возвращается домой (71756)
3
"Тобой я не могу насытиться. Всегда хочу секс с утра, ты вечером". 45-летняя Малахова рассказала о браке с мужем, который младше на 10 лет (64496)
4
"Maruv ждала "русский мир". И встречала бы в Киеве оккупантов". Анатолий Анатолич показал переписку с замалчивающей войну певицей (29719)
5
"Годы ее не берут", "Все такая же! Ничего не изменилось". 50-летняя звезда "Беверли-Хиллз, 90210" Гарт показала кардиотренировку. Видео (25741)
6
Тина Кароль в черном лифе и лосинах сделала селфи на тренировке (22806)
7
Битва нарядов. Как выглядит Никитюк и Ефросинина в длинном платье с высоким разрезом и глубоким декольте (22798)
8
В Гостомеле показали, как сейчас выглядит рисунок Бэнкси, который вандалы срезали со стены обгоревшего дома. Фото (21034)
 
 
 
 