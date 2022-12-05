Санду после ракетной атаки РФ призвала усилить давление на Россию, чтобы она прекратила войну против Украины

Соответствующее сообщение Санду написала в Twitter.

"Мы решительно осуждаем неоднократные нападения РФ на Украину, гражданские объекты и объекты критической инфраструктуры. Международному сообществу следует усилить давление на Россию, чтобы она прекратила войну. Только так мы сможем положить конец страданиям и гибели людей", – отметила президент Молдовы.

We strongly condemn Russia’s repeated attacks on #Ukraine’s citizens, civilian facilities & critical infrastructure. The international community should strengthen its pressure on Russia to stop the war. Only this way can we end the suffering & loss of lives. — Maia Sandu (@sandumaiamd) December 5, 2022

Во время атаки России по Украине в Молдове упала неразорвавшаяся ракета, ее в Бричанском районе страны на границе с Черновицкой областью обнаружили пограничники, проинформировало МВД Молдовы. СМИ указали, что упала ракета типа С-300.

Глава Минэнерго Украины Герман Галущенко отметил, что в аграрное предприятие в Молдове попала российская ракета.

Это "еще одна демонстрация того, как война России против Украины влияет на безопасность Молдовы", подчеркнул в Twitter глава МИД страны Николае Попеску.

"Мы решительно осуждаем возобновление ударов России по Украине сегодня", – указал министр.

Our border police found today fragments of a missile that came down in northern Moldova. An investigation is underway.



Yet another demonstration of how Russian war on Ukraine affects Moldova’s security.



We strongly condemn Russia’s renewed strikes on Ukraine today. — Nicu Popescu (@nicupopescu) December 5, 2022

Российский террор угрожает безопасности не только Украины, но и соседних стран, прокомментировали инцидент с ракетой в Молдове в украинском МИД.

Ранее, 31 октября, в МВД Молдовы сообщили, что на севере страны в районе северной окраины населенного пункта Наславча упала российская ракета, сбитая ПВО Украины.

Война России против Украины. Главное (обновляется)