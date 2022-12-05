Российская ракета попала в аграрное предприятие в Молдове и не взорвалась – Галущенко

Об этом Галущенко сообщил в Facebook.

"Обсудили продолжающиеся обстрелы украинской критической инфраструктуры и договорились оперативно координировать необходимые решения по устойчивости энергосистем", – написал украинский министр.

Галущенко отметил, что это уже восьмой "массированный террористический обстрел украинской энергетической инфраструктуры" со стороны РФ.

"Это влияет и на энергосистему Молдовы. К тому же, российская ракета попала в молдавское аграрное предприятие. К счастью, не взорвалась, – подчеркнул глава Минэнерго Украины. – Россия распространяет свой ракетный терроризм и на наших соседей. Должны вместе держать энергетический фронт".

5 декабря МВД Молдовы сообщило, что пограничники обнаружили неразорвавшуюся ракету в Бричанском районе страны на границе с Черновицкой областью Украины. СМИ указали, что в Молдове упала ракета типа С-300. Национальная энергокомпания Moldelectrica на фоне обстрелов России предупредила о возможных отключениях света в Молдове из-за нарушений в энергосистеме.

Российский террор угрожает безопасности не только Украины, но и соседних стран, прокомментировали инцидент с ракетой в Молдове в украинском МИД.

Ранее, 31 октября, в МВД Молдовы сообщили, что на севере страны в районе северной окраины населенного пункта Наславча упала российская ракета, сбитая ПВО Украины.

Война России против Украины. Главное (обновляется)