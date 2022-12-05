Российская ракета попала в аграрное предприятие в Молдове и не взорвалась – Галущенко

Об этом Галущенко сообщил в Facebook.
"Обсудили продолжающиеся обстрелы украинской критической инфраструктуры и договорились оперативно координировать необходимые решения по устойчивости энергосистем", – написал украинский министр.
Галущенко отметил, что это уже восьмой "массированный террористический обстрел украинской энергетической инфраструктуры" со стороны РФ.
"Это влияет и на энергосистему Молдовы. К тому же, российская ракета попала в молдавское аграрное предприятие. К счастью, не взорвалась, – подчеркнул глава Минэнерго Украины. – Россия распространяет свой ракетный терроризм и на наших соседей. Должны вместе держать энергетический фронт".
5 декабря МВД Молдовы сообщило, что пограничники обнаружили неразорвавшуюся ракету в Бричанском районе страны на границе с Черновицкой областью Украины. СМИ указали, что в Молдове упала ракета типа С-300. Национальная энергокомпания Moldelectrica на фоне обстрелов России предупредила о возможных отключениях света в Молдове из-за нарушений в энергосистеме.
Российский террор угрожает безопасности не только Украины, но и соседних стран, прокомментировали инцидент с ракетой в Молдове в украинском МИД.
Ранее, 31 октября, в МВД Молдовы сообщили, что на севере страны в районе северной окраины населенного пункта Наславча упала российская ракета, сбитая ПВО Украины.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Российские войска в ходе массированного удара по Украине 5 декабря выпустили более 70 ракет, ВСУ сбили больше 60, сообщило командование Воздушных сил. Россияне провели три волны обстрелов, применяя, в том числе, ракеты С-300.
Пуски осуществлялись с самолетов-ракетоносцев стратегической авиации Ту-95МС из района Каспийского моря и Волгодонска Ростовской области, с кораблей Черноморского флота РФ, дальних бомбардировщиков Ту-22М3 из акватории Черного моря, а также с помощью истребителей Су-35, рассказало командование ВС ВСУ.
В результате ракетной атаки были попадания по объектам энергетической инфраструктуры Украины, сообщили в компании "Укрэнерго". По всей Украине ввели экстренные отключения электроэнергии из-за ракетной атаки России.
Энергосистема Молдовы, связанная с украинской, уже страдала из-за российских обстрелов украинской территории. В октябре в Молдове в связи с этим объявляли режим экономии.