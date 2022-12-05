ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Российская ракета попала в аграрное предприятие в Молдове и не взорвалась – Галущенко

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Россия распространяет свой ракетный терроризм и на соседей Украины, отметил Галущенко
Россия распространяет свой ракетный терроризм и на соседей Украины, отметил Галущенко
Фото: Ministerul Afacerilor Interne al Republicii Moldova / Facebook

Министр энергетики Герман Галущенко 5 декабря после массированного ракетного обстрела России по энергообъектам Украины провел телефонный разговор с вице-премьером Молдовы Андреем Спыну.

Об этом Галущенко сообщил в Facebook.

"Обсудили продолжающиеся обстрелы украинской критической инфраструктуры и договорились оперативно координировать необходимые решения по устойчивости энергосистем", – написал украинский министр.

Галущенко отметил, что это уже восьмой "массированный террористический обстрел украинской энергетической инфраструктуры" со стороны РФ.

"Это влияет и на энергосистему Молдовы. К тому же, российская ракета попала в молдавское аграрное предприятие. К счастью, не взорвалась, – подчеркнул глава Минэнерго Украины. – Россия распространяет свой ракетный терроризм и на наших соседей. Должны вместе держать энергетический фронт".

https://www.facebook.com/german.galushchenko/posts/pfbid02QVM5YCsUSSKhQQHYDvUgpL1AK9rKWnQKLsYbvq9CduF2PUkbcHtwJ4tcQwgemcBbl

5 декабря МВД Молдовы сообщило, что пограничники обнаружили неразорвавшуюся ракету в Бричанском районе страны на границе с Черновицкой областью Украины. СМИ указали, что в Молдове упала ракета типа С-300. Национальная энергокомпания Moldelectrica на фоне обстрелов России предупредила о возможных отключениях света в Молдове из-за нарушений в энергосистеме.

Российский террор угрожает безопасности не только Украины, но и соседних стран, прокомментировали инцидент с ракетой в Молдове в украинском МИД.

Ранее, 31 октября, в МВД Молдовы сообщили, что на севере страны в районе северной окраины населенного пункта Наславча упала российская ракета, сбитая ПВО Украины.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Российские войска в ходе массированного удара по Украине 5 декабря выпустили более 70 ракет, ВСУ сбили больше 60, сообщило командование Воздушных сил. Россияне провели три волны обстрелов, применяя, в том числе, ракеты С-300.

Пуски осуществлялись с самолетов-ракетоносцев стратегической авиации Ту-95МС из района Каспийского моря и Волгодонска Ростовской области, с кораблей Черноморского флота РФ, дальних бомбардировщиков Ту-22М3 из акватории Черного моря, а также с помощью истребителей Су-35, рассказало командование ВС ВСУ.

В результате ракетной атаки были попадания по объектам энергетической инфраструктуры Украины, сообщили в компании "Укрэнерго". По всей Украине ввели экстренные отключения электроэнергии из-за ракетной атаки России.

Энергосистема Молдовы, связанная с украинской, уже страдала из-за российских обстрелов украинской территории. В октябре в Молдове в связи с этим объявляли режим экономии.

Теги: Россия, Украина, Молдова, терроризм, энергетика, правительство, граница, Министерство энергетики, война России против Украины, безопасность, вице-премьер, энергосистема, Герман Галущенко, Андрей Спыну
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Будешь счастлива обязательно", "Найди себе украинца". Grosu после отъезда бойфренда из Украины в Москву записала песню о разлуке с любимым
"Будешь счастлива обязательно", "Найди себе украинца". Grosu после отъезда бойфренда из Украины в Москву записала песню о разлуке с любимым
"Мы денег не просили и не попросим". Галкин публично обратился к своим колегам
"Мы денег не просили и не попросим". Галкин публично обратился к своим колегам
Tarabarova о Тодоренко: Она все понимала, но сделала другой выбор. Такое не прощают
Tarabarova о Тодоренко: Она все понимала, но сделала другой выбор. Такое не прощают
"Путинская придворная мразь и истеричка", "Россия – гной, так исторически сложилось". Пьяный Лепс избил ногами посетителя бара. Видео
"Путинская придворная мразь и истеричка", "Россия – гной, так исторически сложилось". Пьяный Лепс избил ногами посетителя бара. Видео
"Куколка". Мейхер засветила татуировку на копчике
"Куколка". Мейхер засветила татуировку на копчике
"Перебор", "Бабка Ежка", "Как из фильма ужасов". Волочкова возмутила сеть, снявшись в образе ангела
"Перебор", "Бабка Ежка", "Как из фильма ужасов". Волочкова возмутила сеть, снявшись в образе ангела
"Супердевочка". Сопонару показала новый оттенок волос Фото
"Супердевочка". Сопонару показала новый оттенок волос Фото
"Менты делали все по протоколу, никаких претензий". Участник похищения картины Бэнкси со стены дома в Гостомеле сделал заявление
"Менты делали все по протоколу, никаких претензий". Участник похищения картины Бэнкси со стены дома в Гостомеле сделал заявление
"Носители имперского величия России". Невзоров показал, кто собирается воевать против Украины. Видео
"Носители имперского величия России". Невзоров показал, кто собирается воевать против Украины. Видео
"Пусенок", "Чудо". Дорофеева показала живот
"Пусенок", "Чудо". Дорофеева показала живот
49-летняя Клум показала крупным планом бюст с верхнего ракурса
49-летняя Клум показала крупным планом бюст с верхнего ракурса
Возлюбленная экс-супруга Ани Лорак показала сцену их ссоры. Видео
Возлюбленная экс-супруга Ани Лорак показала сцену их ссоры. Видео
Парамедик Пташка рассказала, почему ни разу не слушала посвященную ей песню Бабкина
Парамедик Пташка рассказала, почему ни разу не слушала посвященную ей песню Бабкина
"Тобой я не могу насытиться. Всегда хочу секс с утра, ты вечером". 45-летняя Малахова рассказала о браке с мужем, который младше на 10 лет
"Тобой я не могу насытиться. Всегда хочу секс с утра, ты вечером". 45-летняя Малахова рассказала о браке с мужем, который младше на 10 лет
"Чувствовала поддержку в каждом из разговоров". Джамала в США встретилась с Блинкеном, Пелоси и голливудскими звездами. Фото
"Чувствовала поддержку в каждом из разговоров". Джамала в США встретилась с Блинкеном, Пелоси и голливудскими звездами. Фото
Lida Lee: Я пришла на кастинг к одному известному продюсеру, и первый вопрос был: "Поднимите кофточку"
Lida Lee: Я пришла на кастинг к одному известному продюсеру, и первый вопрос был: "Поднимите кофточку"
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Он сделал свой выбор, кто бы что ни говорил". Парамедик Пташка высказалась о Зеленском (412593)
2
"Скоро станет трое", "Такая пара, как они, уже не распадется никогда". В сети обсуждают перемены в жизни Потапа и Каменских (179382)
3
"Я счастлива". 48-летняя бывшая жена мэра Кличко показала, как возвращается домой (69920)
4
"Как бы не вывалилась растяжка". Волочкова возмутила сеть своей тренировкой (66335)
5
"Тобой я не могу насытиться. Всегда хочу секс с утра, ты вечером". 45-летняя Малахова рассказала о браке с мужем, который младше на 10 лет (41855)
6
"Maruv ждала "русский мир". И встречала бы в Киеве оккупантов". Анатолий Анатолич показал переписку с замалчивающей войну певицей (27397)
7
Бывшая жена Аффлека появилась с их 17-летней дочерью на первом государственном обеде Байдена в Белом доме. Фото (25604)
8
"Годы ее не берут", "Все такая же! Ничего не изменилось". 50-летняя звезда "Беверли-Хиллз, 90210" Гарт показала кардиотренировку. Видео (25097)
 
 
 
 