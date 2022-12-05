Зеленский: Россия ракетным ударом по Украине отметила очередную годовщину подписания Будапештского меморандума

Об этом 5 декабря в вечернем видеообращении, опубликованном в Facebook Офиса президента, заявил глава Украинского государства Владимир Зеленский.
"Документ, чья судьба дает ответы на многие и сегодняшние вопросы о России. Что-то просто подписать с этими террористами – мира не будет. Что-то просто согласовать с ними – точно нарушат. Отдать России хотя бы что-нибудь из элементов безопасности других означает новую войну", – сказал президент.
Потому и необходимо "принципиальное продолжение существующей политики добросовестных государств мира", подчеркнул Зеленский.
"Только демонтаж российских террористических возможностей, только освобождение всей нашей земли и только привлечение убийц к ответственности может дать мир. Верю, придем к этому", – отметил глава государства.
По словам Зеленского, российский террор снова затрагивает и соседние с Украиной государства.
"Снова – перебои с электричеством в Молдове. И это еще раз доказывает, что российская способность к таким массированным террористическим ударам – это угроза не одной только Украине, а всему нашему региону. Как минимум. Когда один террорист дестабилизирует жизнь всех, это общая задача – остановить террор", – резюмировал президент.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Российские войска в ходе массированного удара по Украине 5 декабря выпустили более 70 ракет, ВСУ сбили больше 60, сообщило командование Воздушных сил. Россияне провели три волны обстрелов. Погибли четыре человека, отметил Зеленский.
Пуски осуществлялись с самолетов-ракетоносцев стратегической авиации Ту-95МС из района Каспийского моря и Волгодонска Ростовской области, с кораблей Черноморского флота РФ, дальних бомбардировщиков Ту-22М3 из акватории Черного моря, а также с помощью истребителей Су-35, рассказало командование ВС ВСУ.
В результате ракетной атаки были попадания по объектам энергетической инфраструктуры Украины, сообщили в компании "Укрэнерго". По всей Украине ввели экстренные отключения электроэнергии из-за ракетной атаки России.
Будапештский меморандум был подписан 5 декабря 1994 года. Согласно документу, страны-подписанты – Великобритания, Россия и США – обязались быть гарантами независимости, суверенитета и границ Украины, а также воздерживаться от применения против Украины любого оружия, не только ядерного. Кроме того, подписанты обещали не оказывать на Киев экономическое давление. В обмен Украина отказалась от своего ядерного статуса. Под меморандумом поставили свои подписи тогдашние президент Украины Леонид Кучма, президент РФ Борис Ельцин, президент США Билл Клинтон и премьер Великобритании Джон Мейджор.
Россия в 2014 году нарушила условия меморандума, аннексировав Крым и начав вооруженную агрессию на Донбассе. Глава МИД РФ Сергей Лавров считает, что Россия Будапештское соглашение не нарушила, поскольку не применила в отношении Украины ядерное оружие.
В январе 2021 года Зеленский заявил, что невыполнение Будапештского меморандума означает, что любые договоренности в мире "умножены на ноль".