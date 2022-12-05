Зеленский: Россия ракетным ударом по Украине отметила очередную годовщину подписания Будапештского меморандума

Российский террор снова затрагивает и соседние с Украиной государства, отметил Зеленский Фото: president.gov.ua

Об этом 5 декабря в вечернем видеообращении, опубликованном в Facebook Офиса президента, заявил глава Украинского государства Владимир Зеленский.

"Документ, чья судьба дает ответы на многие и сегодняшние вопросы о России. Что-то просто подписать с этими террористами – мира не будет. Что-то просто согласовать с ними – точно нарушат. Отдать России хотя бы что-нибудь из элементов безопасности других означает новую войну", – сказал президент.

Потому и необходимо "принципиальное продолжение существующей политики добросовестных государств мира", подчеркнул Зеленский.

"Только демонтаж российских террористических возможностей, только освобождение всей нашей земли и только привлечение убийц к ответственности может дать мир. Верю, придем к этому", – отметил глава государства.

По словам Зеленского, российский террор снова затрагивает и соседние с Украиной государства.

"Снова – перебои с электричеством в Молдове. И это еще раз доказывает, что российская способность к таким массированным террористическим ударам – это угроза не одной только Украине, а всему нашему региону. Как минимум. Когда один террорист дестабилизирует жизнь всех, это общая задача – остановить террор", – резюмировал президент.

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