Россия угрожает любой стране рядом с Украиной – Данилов об упавшей в Молдове ракете

"Ракеты, которые кидает РФ, угрожают любой стране, которая находится у нашей границы. Что касается территории Молдовы, это точно ракета, имеющая отношение к РФ. Мы понимаем, какого возраста ракеты они начинают кидать и насколько они точны. Некоторые из них родились в один год со мной", – сказал он.
Данилов отметил, что у россиян нет сверхсовременных ракет, которые могли бы совершенно по-другому причинять вред Украине.
Российские войска в ходе массированного удара по Украине 5 декабря выпустили более 70 ракет, ВСУ сбили больше 60, сообщило командование Воздушных сил. Россияне провели три волны обстрелов, применяя, в том числе, ракеты С-300.
В результате ракетной атаки были попадания по объектам энергетической инфраструктуры Украины, сообщили в компании "Укрэнерго". По всей Украине ввели экстренные отключения электроэнергии из-за ракетной атаки России.
МВД Молдовы сообщило, что пограничники обнаружили неразорвавшуюся ракету в Бричанском районе страны на границе с Черновицкой областью Украины. СМИ указали, что в Молдове упала ракета типа С-300. Национальная энергокомпания Moldelectrica на фоне обстрелов России предупредила о возможных отключениях света в Молдове из-за нарушений в энергосистеме.
Российский террор угрожает безопасности не только Украины, но и соседних стран, прокомментировали инцидент с ракетой в Молдове в украинском МИД.
Это не первая ракета, которая упала на территории Молдовы. 31 октября в МВД Молдовы сообщили, что на севере страны в районе северной окраины населенного пункта Наславча упала российская ракета, сбитая ПВО Украины.