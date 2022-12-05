Россия угрожает любой стране рядом с Украиной – Данилов об упавшей в Молдове ракете

"Ракеты, которые кидает РФ, угрожают любой стране, которая находится у нашей границы. Что касается территории Молдовы, это точно ракета, имеющая отношение к РФ. Мы понимаем, какого возраста ракеты они начинают кидать и насколько они точны. Некоторые из них родились в один год со мной", – сказал он.

Данилов отметил, что у россиян нет сверхсовременных ракет, которые могли бы совершенно по-другому причинять вред Украине.