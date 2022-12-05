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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Россия угрожает любой стране рядом с Украиной – Данилов об упавшей в Молдове ракете

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Данилов прокомментировал падение ракеты в Молдове
Данилов прокомментировал падение ракеты в Молдове
Скриншот: Телеканал Рада / YouTube

Ракета, которая упала в Молдове 5 декабря во время обстрела Россией Украины, точно имеет отношение к РФ. Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов в эфире национального телемарафона, который транслировал телеканал "Рада".

"Ракеты, которые кидает РФ, угрожают любой стране, которая находится у нашей границы. Что касается территории Молдовы, это точно ракета, имеющая отношение к РФ. Мы понимаем, какого возраста ракеты они начинают кидать и насколько они точны. Некоторые из них родились в один год со мной", – сказал он.

Данилов отметил, что у россиян нет сверхсовременных ракет, которые могли бы совершенно по-другому причинять вред Украине.

Контекст:

Российские войска в ходе массированного удара по Украине 5 декабря выпустили более 70 ракет, ВСУ сбили больше 60, сообщило командование Воздушных сил. Россияне провели три волны обстрелов, применяя, в том числе, ракеты С-300.

В результате ракетной атаки были попадания по объектам энергетической инфраструктуры Украины, сообщили в компании "Укрэнерго". По всей Украине ввели экстренные отключения электроэнергии из-за ракетной атаки России.

МВД Молдовы сообщило, что пограничники обнаружили неразорвавшуюся ракету в Бричанском районе страны на границе с Черновицкой областью Украины. СМИ указали, что в Молдове упала ракета типа С-300. Национальная энергокомпания Moldelectrica на фоне обстрелов России предупредила о возможных отключениях света в Молдове из-за нарушений в энергосистеме.

Российский террор угрожает безопасности не только Украины, но и соседних стран, прокомментировали инцидент с ракетой в Молдове в украинском МИД.

Это не первая ракета, которая упала на территории Молдовы. 31 октября в МВД Молдовы сообщили, что на севере страны в районе северной окраины населенного пункта Наславча упала российская ракета, сбитая ПВО Украины.

Теги: Россия, Молдова, обстрелы, война России против Украины, ракеты, Алексей Данилов
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