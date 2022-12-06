ВСУ отбили атаки оккупантов возле семи населенных пунктов и нанесли 23 удара по районам скопления сил противника – Генштаб

За минувшие сутки противник пытался вести наступательные действия в районах Верхнекаменского, Бахмута, Андреевки, Яковлевки, Соледара, Курдюмовки и Красногоровки Донецкой области.
Авиация сил обороны Украины за прошедшие сутки нанесла 15 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, а также пять ударов по позициям зенитно-ракетных комплексов оккупантов.
Помимо этого, подразделения ракетных войск и артиллерии ВСУ накануне поразили два пункта управления, восемь районов сосредоточения личного состава и один важный объект российских захватчиков.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
В начале апреля РФ вывела свои войска из Киевской, Черниговской и Сумской областей. В конце августа – сентябре силы обороны начали контрнаступление, в ходе которого освободили почти всю Харьковскую область, деоккупировали тысячи километров территории на юге Украины и вышли там на рубеж по правому берегу Днепра.
Согласно данным Генштаба, военные РФ продолжают наступление лишь на бахмутском и авдеевском направлениях, на остальных – преимущественно обороняются.