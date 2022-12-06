ВСУ на востоке и юге Украины сбили по 15 крылатых российских ракет, в центре – в два раза больше

Об этом сообщается в Facebook ВК "Восток".

Такое же количество крылатых ракет российских оккупантов было уничтожено на южном направлении, отмечается в Facebook ВК "Юг".

"Воинами воздушного командования "Юг" было сбито 15 крылатых ракет: восемь ракет – над Одесской областью, семь – над Николаевской", – указывается в сообщении.

Больше всего российских ракет было уничтожено в зоне ответственности воздушного командования "Центр", сказано в сообщении ВК в Facebook.

"Положительную статистику продемонстрировали авиация, зенитные ракетные войска, расчеты ПЗРК... Сегодня наши защитники сбили 32 вражеские цели. 30 пораженных целей – непосредственно на счету подразделений ВК "Центр", еще две обезвредили силы и средства противовоздушной обороны Сухопутных войск", – рассказали украинские военные.

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