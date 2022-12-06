ВСУ на востоке и юге Украины сбили по 15 крылатых российских ракет, в центре – в два раза больше

Об этом сообщается в Facebook ВК "Восток".
Такое же количество крылатых ракет российских оккупантов было уничтожено на южном направлении, отмечается в Facebook ВК "Юг".
"Воинами воздушного командования "Юг" было сбито 15 крылатых ракет: восемь ракет – над Одесской областью, семь – над Николаевской", – указывается в сообщении.
Больше всего российских ракет было уничтожено в зоне ответственности воздушного командования "Центр", сказано в сообщении ВК в Facebook.
"Положительную статистику продемонстрировали авиация, зенитные ракетные войска, расчеты ПЗРК... Сегодня наши защитники сбили 32 вражеские цели. 30 пораженных целей – непосредственно на счету подразделений ВК "Центр", еще две обезвредили силы и средства противовоздушной обороны Сухопутных войск", – рассказали украинские военные.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Российские войска в ходе массированного удара по Украине 5 декабря выпустили более 70 ракет, ВСУ сбили больше 60, сообщило командование Воздушных сил. Россияне провели три волны обстрелов. Погибло четыре человека, отметил президент Владимир Зеленский.
Пуски осуществлялись с самолетов-ракетоносцев стратегической авиации Ту-95МС из района Каспийского моря и Волгодонска Ростовской области, с кораблей Черноморского флота РФ, дальних бомбардировщиков Ту-22М3 из акватории Черного моря, а также с помощью истребителей Су-35, рассказало командование ВС ВСУ.
В результате ракетной атаки были попадания по объектам энергетической инфраструктуры Украины, сообщили в компании "Укрэнерго". По всей Украине ввели экстренные отключения электроэнергии из-за ракетной атаки России.