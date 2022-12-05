В Украине погибли два гражданина Польши, воевавших в интернациональном легионе ВСУ

Сообщение о смерти Шеремета появилось в его Fаcebook Фото: Janusztokozak / Fаcebook

"Януш Шеремета, позывной Козак, и его товарищ Кшиштоф погибли на фронте. Это самая печальная новость, которую я когда-либо получал", – сказано в посте.

Его автор также разместил скрин сообщения, из которого следует, что Шеремет и Тифель воевали в составе интернационального легиона Вооруженных сил Украины.

Данные о гибели поляков агентству РАР подтвердила журналистка Wprost Каролина Бака-Погожельска, которая поддерживает связь с соотечественниками из интернационального легиона США.