В Украине погибли два гражданина Польши, воевавших в интернациональном легионе ВСУ

"Януш Шеремета, позывной Козак, и его товарищ Кшиштоф погибли на фронте. Это самая печальная новость, которую я когда-либо получал", – сказано в посте.
Его автор также разместил скрин сообщения, из которого следует, что Шеремет и Тифель воевали в составе интернационального легиона Вооруженных сил Украины.
Данные о гибели поляков агентству РАР подтвердила журналистка Wprost Каролина Бака-Погожельска, которая поддерживает связь с соотечественниками из интернационального легиона США.
О создании интернационального легиона президент Украины Владимир Зеленский объявил на четвертый день полномасштабного вторжения РФ, 27 февраля. Он призвал иностранных граждан "присоединиться к защите безопасности в Европе и мире".
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил 6 марта, что в Украину едут добровольцы из 52 стран мира, которые присоединятся к интернациональному легиону для борьбы с вторжением России. Он отметил, что украинские власти получили около 20 тыс. заявок от них.
13 июня спикер легиона Магру сообщил, что к Интернациональному легиону обороны Украины присоединились добровольцы со всех континентов, но не назвал их точное количество. "У нас есть представители 55 стран со всех континентов, даже таких далеких, как Бразилия, Южная Корея, Австралия", – сказал Магру.