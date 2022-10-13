В Украине погиб бывший пехотинец из США, он воевал против российских оккупантов – The Washington Post

"Критические" ранения головы 34-летний Партридж получил 3 октября в районе Северодонецка Луганской области, где позиции украинских военных атаковали российские танки.

Уроженца американского штата Айдахо доставили в больницу, где он был подключен к системе жизнеобеспечения и скончался 11 октября, пишет издание.

По данным журналистов, Партридж стал пятым американцем, погибшим в боях с оккупантами в Украине.

Родственники американца рассказали The Washington Post, что в отставку со службы в США тот ушел в 2012 году, а к иностранному легиону ВСУ американец присоединился в апреле 2022 года, "твердо чувствуя", что нужно сражаться.

У Партриджа был позывной Птица. У него осталось пятеро детей в возрасте от 2 до 15 лет.

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