В Украине погиб бывший пехотинец из США, он воевал против российских оккупантов – The Washington Post

"Критические" ранения головы 34-летний Партридж получил 3 октября в районе Северодонецка Луганской области, где позиции украинских военных атаковали российские танки.
Уроженца американского штата Айдахо доставили в больницу, где он был подключен к системе жизнеобеспечения и скончался 11 октября, пишет издание.
По данным журналистов, Партридж стал пятым американцем, погибшим в боях с оккупантами в Украине.
Родственники американца рассказали The Washington Post, что в отставку со службы в США тот ушел в 2012 году, а к иностранному легиону ВСУ американец присоединился в апреле 2022 года, "твердо чувствуя", что нужно сражаться.
У Партриджа был позывной Птица. У него осталось пятеро детей в возрасте от 2 до 15 лет.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
В Госдепартаменте США подтвердили недавнюю гибель гражданина США на Донбассе, ни не уточняли имени и фамилии, сообщает CNN.
Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля.
О создании в ВСУ интернационального легиона президент Украины Владимир Зеленский объявил 27 февраля. Он призвал иностранных граждан "присоединиться к защите безопасности в Европе и мире". Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил 6 марта, что в Украину едут добровольцы из 52 стран мира, которые присоединятся к интернациональному легиону для борьбы с вторжением России. Он отметил, что украинские власти получили около 20 тыс. заявок от них.