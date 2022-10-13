ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Украине погиб бывший пехотинец из США, он воевал против российских оккупантов – The Washington Post

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
О смерти американца сообщили его родственники
О смерти американца сообщили его родственники
Фото: ЕРА (архив)

В Украине в боях против российских оккупантов получил ранение и скончался ветеран американской армии, бывший пехотинец США Дейн Партридж, который воевал в Вооруженных силах Украины. Об этом 13 октября сообщило издание The Washington Post со ссылкой на родственников погибшего.

"Критические" ранения головы 34-летний Партридж получил 3 октября в районе Северодонецка Луганской области, где позиции украинских военных атаковали российские танки.

Уроженца американского штата Айдахо доставили в больницу, где он был подключен к системе жизнеобеспечения и скончался 11 октября, пишет издание.

По данным журналистов, Партридж стал пятым американцем, погибшим в боях с оккупантами в Украине.

Родственники американца рассказали The Washington Post, что в отставку со службы в США тот ушел в 2012 году, а к иностранному легиону ВСУ американец присоединился в апреле 2022 года, "твердо чувствуя", что нужно сражаться.

У Партриджа был позывной Птица. У него осталось пятеро детей в возрасте от 2 до 15 лет.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

В Госдепартаменте США подтвердили недавнюю гибель гражданина США на Донбассе, ни не уточняли имени и фамилии, сообщает CNN.

Контекст:

Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля.

О создании в ВСУ интернационального легиона президент Украины Владимир Зеленский объявил 27 февраля. Он призвал иностранных граждан "присоединиться к защите безопасности в Европе и мире". Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил 6 марта, что в Украину едут добровольцы из 52 стран мира, которые присоединятся к интернациональному легиону для борьбы с вторжением России. Он отметил, что украинские власти получили около 20 тыс. заявок от них.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: США, война, Донбасс, военные, Северодонецк, больница, вторжение, война России против Украины, погибшие, ранение, Айдахо, ветеран
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"У Кличко стоит, а у Путина – нет". Братья Кличко снялись в одинаковых футболках с изображением уцелевшего во время обстрелов Киева моста
"У Кличко стоит, а у Путина – нет". Братья Кличко снялись в одинаковых футболках с изображением уцелевшего во время обстрелов Киева моста
  "Это были свободные отношения". Блогер-миллионница Саша Бо рассказала, как влюбилась во второго мужа
  "Это были свободные отношения". Блогер-миллионница Саша Бо рассказала, как влюбилась во второго мужа
Никитюк высказалась о тренировках у экс-жены Узелкова Боржемской
Никитюк высказалась о тренировках у экс-жены Узелкова Боржемской
Жена Павлика похвасталась соседством с Пугачевой и показала, как на самом деле выглядит 73-летняя артистка
Жена Павлика похвасталась соседством с Пугачевой и показала, как на самом деле выглядит 73-летняя артистка
Немецкий продюсер Дитер Болен раскритиковал санкции против России. Кличко ему резко ответил
Немецкий продюсер Дитер Болен раскритиковал санкции против России. Кличко ему резко ответил
"Слава, что с тобой?", "Держись, всем тяжело". Каминская резко высказалась об украинском шоу-бизнесе
"Слава, что с тобой?", "Держись, всем тяжело". Каминская резко высказалась об украинском шоу-бизнесе
"Каждое утро ест одно и то же". Эксперты рассекретили рацион Кейт Миддлтон
"Каждое утро ест одно и то же". Эксперты рассекретили рацион Кейт Миддлтон
"Это самая преданная патриотка". Сумская высказалась об отношении своей младшей дочери к старшей сестре, проживающей в РФ Паперной
"Это самая преданная патриотка". Сумская высказалась об отношении своей младшей дочери к старшей сестре, проживающей в РФ Паперной
Звезда "Дня сурка" заплатил $100 тыс. за сексуальные домогательства
Звезда "Дня сурка" заплатил $100 тыс. за сексуальные домогательства
"Теперь все эти мечты разбиты". Наталья Кличко заявила, что из-за ракетных обстрелов украинских городов ее мать останется жить в Германии
"Теперь все эти мечты разбиты". Наталья Кличко заявила, что из-за ракетных обстрелов украинских городов ее мать останется жить в Германии
"Самая лучшая". Рианна в трусах снялась с нижнего ракурса. Видео
"Самая лучшая". Рианна в трусах снялась с нижнего ракурса. Видео
"Я знаю, что это действительно жутко". Ким Кардашян призналась бабушке, как занялась сексом в ее честь с Питом Дэвидсоном
"Я знаю, что это действительно жутко". Ким Кардашян призналась бабушке, как занялась сексом в ее честь с Питом Дэвидсоном
Кинчев, поддерживающий войну РФ против Украины: Идем за Христом значит, должны и смерть принять, если понадобится
Кинчев, поддерживающий войну РФ против Украины: Идем за Христом – значит, должны и смерть принять, если понадобится
Jerry Heil номинирована на престижную европейскую премию
Jerry Heil номинирована на престижную европейскую премию
"Невозможно писать это без слез". В сеть попало личное письмо Джоли к Питту
"Невозможно писать это без слез". В сеть попало личное письмо Джоли к Питту
"Ни мозгов, ни совести, ни будущего". Гордон прокомментировал видео певицы Бабкиной, снятое в драмтеатре в Мариуполе
"Ни мозгов, ни совести, ни будущего". Гордон прокомментировал видео певицы Бабкиной, снятое в драмтеатре в Мариуполе
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
40-летняя Мейхер показала фото без одежды и бюстгальтера (215978)
2
"С каменным лицом". Украинка показала, как Земфира на концерте на Кипре унесла со сцены флаг Украины, не разворачивая. Видео (206981)
3
В небе над Кремлем появилось адресованное Пугачевой обращение. Видео (161502)
4
"Эта богемная старушка трудилась в интим-салоне". Невзоров рассказал о прошлом пропагандистки Рудковской (150642)
5
"Кое-кому очень повезло", "Конечно, ты счастлива". Жена Арестовича рассказала о своей работе (136261)
6
Украинский журналист – пропагандистке Симоньян: Не обижайтесь, вы – очень некрасивая. Общайтесь и фоткайтесь спиной. Очень прошу (121996)
7
"Стал стукачом", "Какой стыд". Меньшиков, сыгравший в фильме Михалкова сотрудника НКВД, будет сотрудничать со Следкомом РФ (75133)
8
Ротару отреагировала на ракетную атаку РФ на Киев (52531)
 
 
 
 