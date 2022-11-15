В Украине в бою против российских оккупантов погиб уроженец Тайваня

"Сегодня во Львове простились с героем, который не был украинцем по крови, но отдал свою жизнь за Украину. 25-летний тайванец Ценг Шенг-Гуанг Джонатан Ценг погиб, защищая Украину", – написал он.

Садовый отметил, что после полномасштабного вторжения российских войск Ценг добровольно записался в Вооруженные силы Украины и воевал в составе 49-го отдельного стрелкового батальона "Карпатская Сечь" 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр".

Война России против Украины. Главное (обновляется)