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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Украине в бою против российских оккупантов погиб уроженец Тайваня

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Ценг воевал в ОМБР "Холодный Яр"
Ценг воевал в ОМБР "Холодный Яр"
Фото: Андрій Садовий / Telegrаm

Во Львове попрощались с уроженцем Тайваня, который погиб за Украину в бою с российскими оккупантами. Об этом 14 ноября сообщил в Telegrаm мэр города Андрей Садовый.

"Сегодня во Львове простились с героем, который не был украинцем по крови, но отдал свою жизнь за Украину. 25-летний тайванец Ценг Шенг-Гуанг Джонатан Ценг погиб, защищая Украину", – написал он.

Садовый отметил, что после полномасштабного вторжения российских войск Ценг добровольно записался в Вооруженные силы Украины и воевал в составе 49-го отдельного стрелкового батальона "Карпатская Сечь" 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр".

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля.

О создании в ВСУ интернационального легиона президент Украины Владимир Зеленский объявил 27 февраля. Он призвал иностранных граждан "присоединиться к защите безопасности в Европе и мире". Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил 6 марта, что в Украину едут добровольцы из 52 стран мира, которые присоединятся к интернациональному легиону для борьбы с вторжением России. Он отметил, что украинские власти получили около 20 тыс. заявок от них.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Львов, война, Вооруженные силы Украины, Андрей Садовый, Тайвань, вторжение, война России против Украины, погибшие, мэр
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