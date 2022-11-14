В Украине погиб студент из Замбии, отбывавший срок в российской тюрьме. В Замбии ждут объяснений от властей РФ

По данным Какубо, Ньиренда изучал создание ядерных установок в Московском инженерно-физическом институте. В апреле 2020 года он нарушил российский закон и позже был приговорен к лишению свободы на девять с половиной лет. Наказание он отбывал в колонии строгого режима на окраине Москвы.
Житель Замбии погиб в Украине 22 сентября 2022 года, отметил Какубо.
"В связи с этим очень печальным событием правительство Замбии обратилось к российским властям с просьбой в срочном порядке предоставить информацию об обстоятельствах, при которых гражданин Замбии, отбывающий тюремное заключение в Москве, мог быть завербован для участия в боевых действиях в Украине и впоследствии погибнуть", – заявил министр.
Он отметил, что тело погибшего замбийца было доставлено в российский Ростов для дальнейшей репатриации.
Замбийское издание ZNBC Today пишет, что Какубо уточнял, за что студента отправили за решетку – за наркотики.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
По данным украинской разведки и российских правозащитников, заключенных российских колоний вербует для войны против Украины российская частная военная компания (ЧВК) "Вагнер".
По информации правозащитников, ЧВК наняла уже больше 20 тыс. заключенных.
4 ноября российский The Insider со ссылкой на Украинский центр изучения и противодействия гибридным угрозам и собственные данные сообщил, что за два месяца в Украине погибло более 500 российских заключенных, которых наняли воевать представители ЧВК "Вагнер".