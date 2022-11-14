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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Украине погиб студент из Замбии, отбывавший срок в российской тюрьме. В Замбии ждут объяснений от властей РФ

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Какубо предположил, что его соотечественника завербовали на войну
Какубо предположил, что его соотечественника завербовали на войну
Фото: Ministry of Foreign Affairs and International Cooperation Zambia / Fаcebook

14 ноября глава МИД Замбии Стенли Какубо объявил о смерти в ходе войны России против Украины 23-летнего замбийского студента Натана Ньиренды, который должен был отбывать в России срок за совершенное там преступление. Заявление министра опубликовано в Fаcebook МИД Замбии.

По данным Какубо, Ньиренда изучал создание ядерных установок в Московском инженерно-физическом институте. В апреле 2020 года он нарушил российский закон и позже был приговорен к лишению свободы на девять с половиной лет. Наказание он отбывал в колонии строгого режима на окраине Москвы.

Житель Замбии погиб в Украине 22 сентября 2022 года, отметил Какубо.

"В связи с этим очень печальным событием правительство Замбии обратилось к российским властям с просьбой в срочном порядке предоставить информацию об обстоятельствах, при которых гражданин Замбии, отбывающий тюремное заключение в Москве, мог быть завербован для участия в боевых действиях в Украине и впоследствии погибнуть", – заявил министр.

Он отметил, что тело погибшего замбийца было доставлено в российский Ростов для дальнейшей репатриации.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02geaNav6WCPBc8P1CwBJaX3AdsvrxtCZCojNkZtSCXpFLpuz1p4rmr7Z3NH5KHdqMl&id=100067821382504

Замбийское издание ZNBC Today пишет, что Какубо уточнял, за что студента отправили за решетку – за наркотики.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

По данным украинской разведки и российских правозащитников, заключенных российских колоний вербует для войны против Украины российская частная военная компания (ЧВК) "Вагнер".

По информации правозащитников, ЧВК наняла уже больше 20 тыс. заключенных.

4 ноября российский The Insider со ссылкой на Украинский центр изучения и противодействия гибридным угрозам и собственные данные сообщил, что за два месяца в Украине погибло более 500 российских заключенных, которых наняли воевать представители ЧВК "Вагнер".

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Россия, смерть, война, наркотики, Ростов, заключенные, Замбия, война России против Украины, ЧВК, колония
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