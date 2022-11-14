В Украине погиб студент из Замбии, отбывавший срок в российской тюрьме. В Замбии ждут объяснений от властей РФ

Какубо предположил, что его соотечественника завербовали на войну Фото: Ministry of Foreign Affairs and International Cooperation Zambia / Fаcebook

По данным Какубо, Ньиренда изучал создание ядерных установок в Московском инженерно-физическом институте. В апреле 2020 года он нарушил российский закон и позже был приговорен к лишению свободы на девять с половиной лет. Наказание он отбывал в колонии строгого режима на окраине Москвы.

Житель Замбии погиб в Украине 22 сентября 2022 года, отметил Какубо.

"В связи с этим очень печальным событием правительство Замбии обратилось к российским властям с просьбой в срочном порядке предоставить информацию об обстоятельствах, при которых гражданин Замбии, отбывающий тюремное заключение в Москве, мог быть завербован для участия в боевых действиях в Украине и впоследствии погибнуть", – заявил министр.

Он отметил, что тело погибшего замбийца было доставлено в российский Ростов для дальнейшей репатриации.

Замбийское издание ZNBC Today пишет, что Какубо уточнял, за что студента отправили за решетку – за наркотики.

Война России против Украины. Главное (обновляется)