Волонтеры предлагают поздравить воинов с Днем ВСУ, задонатив на индивидуальные наборы для обогрева

"Украинская команда открыла сбор на теплый подарок ВСУ. Это индивидуальные наборы для обогрева защитников на передовой: под Бахмутом, в Херсонской области, Запорожье и других местах, где продолжаются ожесточенные бои. Сейчас там температура -5 °C, а завтра прогнозируется -10 °C. Стоимость набора для обогрева одного защитника – 150 гривен", – говорится в сообщении.

Набор для обогрева каждого воина включает в себя грелки для тела, термоаккумулятор и мини-печь, на которой можно подогреть пищу или сделать чай в полевых условиях, отметили волонтеры.

Сделать подарок защитнику можно по ссылке.