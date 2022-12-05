В Херсонской области российские оккупанты грабят частные дома – Генштаб ВСУ

От оккупантов освободили уже тысячи километров украинской земли Фото: ЕРА

"Подразделения российских оккупационных войск продолжают совершать противоправные действия в отношении гражданского населения на временно занятых и оккупированных территориях Украины. Так, в городе Старобельск Луганской области продолжается расквартирование мобилизованных [...] в частных домах", – говорится в сообщении.

В поселке Ольгино Херсонской области оккупанты, по данным украинских военных, вывозят сельскохозяйственную продукцию местных агропредприятий в Россию.

"Участились случаи ограблений частных домов, расположенных в населенных пунктах вдоль левого берега реки Днепр на временно занятой территории Херсонской области", – объяснили в Генштабе ВСУ.

Война России против Украины. Главное (обновляется)