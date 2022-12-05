В Херсонской области российские оккупанты грабят частные дома – Генштаб ВСУ

"Подразделения российских оккупационных войск продолжают совершать противоправные действия в отношении гражданского населения на временно занятых и оккупированных территориях Украины. Так, в городе Старобельск Луганской области продолжается расквартирование мобилизованных [...] в частных домах", – говорится в сообщении.
В поселке Ольгино Херсонской области оккупанты, по данным украинских военных, вывозят сельскохозяйственную продукцию местных агропредприятий в Россию.
"Участились случаи ограблений частных домов, расположенных в населенных пунктах вдоль левого берега реки Днепр на временно занятой территории Херсонской области", – объяснили в Генштабе ВСУ.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
24 февраля президент России Владимир Путин объявил о полномасштабном вторжении в Украину под видом неких "демилитаризации" и "денацификации". Изначально, по данным СБУ, Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился.
В апреле российские войска были изгнаны из северных областей. Осенью украинские военные провели контрнаступление на юге и востоке страны. Освобождены тысячи квадратных километров территории Украины.
В середине ноября ВСУ деоккупировали правобережье Херсонской области, включая облцентр – Херсон.