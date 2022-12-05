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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Херсонской области российские оккупанты грабят частные дома – Генштаб ВСУ

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От оккупантов освободили уже тысячи километров украинской земли
От оккупантов освободили уже тысячи километров украинской земли
Фото: ЕРА

На оккупированной территории Луганской области российские военные расселяют мобилизованных в частные дома. Об этом проинформировал 5 декабря в Fаcebook Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

"Подразделения российских оккупационных войск продолжают совершать противоправные действия в отношении гражданского населения на временно занятых и оккупированных территориях Украины. Так, в городе Старобельск Луганской области продолжается расквартирование мобилизованных [...] в частных домах", – говорится в сообщении.

В поселке Ольгино Херсонской области оккупанты, по данным украинских военных, вывозят сельскохозяйственную продукцию местных агропредприятий в Россию.

"Участились случаи ограблений частных домов, расположенных в населенных пунктах вдоль левого берега реки Днепр на временно занятой территории Херсонской области", – объяснили в Генштабе ВСУ.

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Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о полномасштабном вторжении в Украину под видом неких "демилитаризации" и "денацификации". Изначально, по данным СБУ, Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился.

В апреле российские войска были изгнаны из северных областей. Осенью украинские военные провели контрнаступление на юге и востоке страны. Освобождены тысячи квадратных километров территории Украины.

В середине ноября ВСУ деоккупировали правобережье Херсонской области, включая облцентр – Херсон.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: война, Генштаб ВСУ, оккупация, Херсонская область, мобилизация, ограбление, Старобельск, вторжение, ВСУ, война России против Украины, российские военные, российские оккупанты
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