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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Силы обороны Украины отбили атаки оккупантов в районе 13 населенных пунктов в Луганской и Донецкой областях – Генштаб

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Украинские защитники отбивают атаки врага на востоке
Украинские защитники отбивают атаки врага на востоке
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Украинские защитники отбили атаки российских оккупантов в районе 13 населенных пунктов в Луганской и Донецкой областях за последние сутки. Об этом говорится в сообщении Генерального штаба Вооруженных сил Украины, опубликованном в Facebook 5 декабря.

Согласно сводке, Россия преимущественно обороняется на купянском, лиманском, новопавловском и запорожском направлениях, сосредоточила усилия на наступлении на бахмутском и авдеевском направлениях. 

На этих, а также на северском, слобожанском и херсонском направлениях оккупанты обстреливали населенные пункты из артиллерии и других видов вооружения. 

"На бахмутском и авдеевском направлениях оккупанты сосредоточивают основные усилия на ведении наступательных действий и пытаются улучшить тактическое положение. Обстрелам из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии подверглись районы населенных пунктов Соледар, Часов Яр, Бахмутское, Бахмут, Константиновка, Клищиевка, Опытное, Курдюмовка, Зализное, Авдеевка, Первомайское, Водяное, Веселое, Красногоровка, Марьинка и Новомихайловка Донецкой области", – говорися в сводке. 

В Генштабе отметили, что обстановка на полесском и волынском направлениях существенно не изменилась. 

"Республика Беларусь продолжает поддерживать вооруженную агрессию Российской Федерации против Украины, предоставляя территорию и воздушное пространство для нанесения ракетных и авиационных ударов. Определенные подразделения вооруженных сил Республики Беларусь продолжают выполнять задачи в приграничных с Украиной районах", – добавили авторы сводки. 

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid02rARi5agWknZfgpCW5MVnX2ggQxRXUNpt8D1YnHJ2odbpN1e99qwV3NZBftdn3GKLl

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

5 декабря начались 285-е сутки полномашстабного вторжения РФ. 

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о вторжении в Украину под видом "демилитаризации" и "денацификации". Изначально, по данным СБУ, Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился.

В апреле российские войска были изгнаны из северных областей. В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление на юге и востоке страны. Освобождены тысячи квадратных километров территории Украины.

В середине ноября ВСУ деоккупировали правобережье Херсонской области, включая облцентр – Херсон.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Генштаб ВСУ, Константиновка, Авдеевка, Красногоровка, Купянск, обстрелы, война России против Украины, Курдюмовка, Бахмут, Часов Яр
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