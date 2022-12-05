Силы обороны Украины отбили атаки оккупантов в районе 13 населенных пунктов в Луганской и Донецкой областях – Генштаб

Согласно сводке, Россия преимущественно обороняется на купянском, лиманском, новопавловском и запорожском направлениях, сосредоточила усилия на наступлении на бахмутском и авдеевском направлениях.

На этих, а также на северском, слобожанском и херсонском направлениях оккупанты обстреливали населенные пункты из артиллерии и других видов вооружения.

"На бахмутском и авдеевском направлениях оккупанты сосредоточивают основные усилия на ведении наступательных действий и пытаются улучшить тактическое положение. Обстрелам из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии подверглись районы населенных пунктов Соледар, Часов Яр, Бахмутское, Бахмут, Константиновка, Клищиевка, Опытное, Курдюмовка, Зализное, Авдеевка, Первомайское, Водяное, Веселое, Красногоровка, Марьинка и Новомихайловка Донецкой области", – говорися в сводке.

В Генштабе отметили, что обстановка на полесском и волынском направлениях существенно не изменилась.

"Республика Беларусь продолжает поддерживать вооруженную агрессию Российской Федерации против Украины, предоставляя территорию и воздушное пространство для нанесения ракетных и авиационных ударов. Определенные подразделения вооруженных сил Республики Беларусь продолжают выполнять задачи в приграничных с Украиной районах", – добавили авторы сводки.

Война России против Украины. Главное (обновляется)