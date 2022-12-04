Оккупанты в Скадовске требуют от жителей оформлять паспорта РФ для получения пенсий – Генштаб ВСУ

"Во временно занятом Скадовском районе работники почты прекратили доставку выплат пенсионерам. В отделениях почты для получения пенсий захватчики заставляют пожилых людей писать заявления и получать паспорта и гражданство РФ", – говорится в сообщении.
Также оккупанты под видом мероприятий по борьбе с "диверсионными разведывательными группами" установили блокпост на реке Чайка и запретили проход для частных лодок.
24 февраля президент России Владимир Путин объявил о полномасштабном вторжении в Украину под видом неких "демилитаризации" и "денацификации". Изначально, по данным СБУ, Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился.
В апреле российские войска были изгнаны из северных областей. В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление на юге и востоке страны. Освобождены тысячи квадратных километров территории Украины.
В середине ноября ВСУ деоккупировали правобережье Херсонской области, включая облцентр – Херсон.