Оккупанты в Скадовске требуют от жителей оформлять паспорта РФ для получения пенсий – Генштаб ВСУ

"Во временно занятом Скадовском районе работники почты прекратили доставку выплат пенсионерам. В отделениях почты для получения пенсий захватчики заставляют пожилых людей писать заявления и получать паспорта и гражданство РФ", – говорится в сообщении.

Также оккупанты под видом мероприятий по борьбе с "диверсионными разведывательными группами" установили блокпост на реке Чайка и запретили проход для частных лодок.