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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты в Скадовске требуют от жителей оформлять паспорта РФ для получения пенсий – Генштаб ВСУ

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Оккупанты заставляют пенсионеров получать паспорта РФ
Оккупанты заставляют пенсионеров получать паспорта РФ
Фото: depositphotos.com

Российские оккупанты в Скадовске Херсонской области требуют от пенсионеров для получения пенсий получать паспорта РФ. Об этом сообщил Генштаб Вооруженных сил Украины в Facebook 4 декабря.

"Во временно занятом Скадовском районе работники почты прекратили доставку выплат пенсионерам. В отделениях почты для получения пенсий захватчики заставляют пожилых людей писать заявления и получать паспорта и гражданство РФ", – говорится в сообщении.

Также оккупанты под видом мероприятий по борьбе с "диверсионными разведывательными группами" установили блокпост на реке Чайка и запретили проход для частных лодок.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid02ejQqdx3enX3TVy6s7M6Z31TBfu38qFM2AUMGRzADxdhoJnV2uiCEWU6dUg8Ey1sal

Контекст:

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о полномасштабном вторжении в Украину под видом неких "демилитаризации" и "денацификации". Изначально, по данным СБУ, Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился.

В апреле российские войска были изгнаны из северных областей. В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление на юге и востоке страны. Освобождены тысячи квадратных километров территории Украины.

В середине ноября ВСУ деоккупировали правобережье Херсонской области, включая облцентр – Херсон.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Генштаб ВСУ, пенсии, паспорт, Херсонская область, Скадовск, война России против Украины, пенсионеры
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