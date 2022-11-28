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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Военные РФ и их семьи захватили более 180 гражданских домов в Скадовске

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В большинстве случаев в свободное жилье в Скадовске заселились военные Российской Федерации
В большинстве случаев в свободное жилье в Скадовске заселились военные Российской Федерации
Фото: EPA

Российские оккупанты, их семьи и местные коллаборанты захватили более 180 гражданских домов в оккупированном Скадовске Херсонской области. Об этом сообщает Скадовский городской совет.

Власти сообщают, что больше всего домов было захвачено именно в городе. Также оккупанты заселились в дома Скадовской общины за пределами города.

"В большинстве случаев в свободное жилье заселились военные Российской Федерации, но есть случаи заселения переселенцев или жителей с территории РФ. Хотя понятно, что во всех случаях преступление совершено при непосредственном участии захватнической армии военных РФ", – говорится в сообщении.

Были зафиксированы 133 случая, когда в дома заселились именно военные РФ. В семи случаях дома были захвачены семьями оккупантов. Также зафиксированы случаи, когда в дома заселились коллаборанты или строители из Москвы.

"В основном заявители отмечали, что в их жилье заселено от двух до 25 человек. Чаще всего это военные РФ, которые селятся в дома группами. Известно о заселении домовладения 55 военными РФ. Однако есть и случаи занятия домов группами людей по два-четыре человека", – добавили в городском совете.

Контекст:

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о вторжении в Украину под видом неких "демилитаризации" и "денацификации". Изначально, по данным СБУ, Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился.

В апреле российские войска были изгнаны из северных областей. В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление на юге и востоке страны. Освобождены тысячи квадратных километров территории Украины.

В середине ноября ВСУ деоккупировали правобережье Херсонской области, включая облцентр – Херсон.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, Украина, война, захват, военные, вторжение, Скадовск, жилье, война России против Украины, войска, российские оккупанты
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