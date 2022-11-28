Военные РФ и их семьи захватили более 180 гражданских домов в Скадовске

Власти сообщают, что больше всего домов было захвачено именно в городе. Также оккупанты заселились в дома Скадовской общины за пределами города.

"В большинстве случаев в свободное жилье заселились военные Российской Федерации, но есть случаи заселения переселенцев или жителей с территории РФ. Хотя понятно, что во всех случаях преступление совершено при непосредственном участии захватнической армии военных РФ", – говорится в сообщении.

Были зафиксированы 133 случая, когда в дома заселились именно военные РФ. В семи случаях дома были захвачены семьями оккупантов. Также зафиксированы случаи, когда в дома заселились коллаборанты или строители из Москвы.

"В основном заявители отмечали, что в их жилье заселено от двух до 25 человек. Чаще всего это военные РФ, которые селятся в дома группами. Известно о заселении домовладения 55 военными РФ. Однако есть и случаи занятия домов группами людей по два-четыре человека", – добавили в городском совете.