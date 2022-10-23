"Мою сестричку повесили". В Скадовске оккупанты убили женщину за проукраинскую позицию

"Татьяна – медсестра. Ее хорошо знают в городе. Ранее она привозила детей с инвалидностью из Днепра в Скадовск на отдых. Всегда была активной, вела здоровый образ жизни, не имела вредных привычек – не раз преодолевала расстояние от Скадовска до острова Джарылгач вплавь", – рассказывает сестра-близнец женщины Наталья Черная.

После оккупации города сестры каждый день ходили на проукраинские митинги.

"Скандировали кричалки и пели украинские песни, требовали, чтобы россияне отпустили скадовского городского голову Александра Яковлева, которого взяли в плен. В мэрии забаррикадировались буряты и смотрели на нас из окон. Однажды они пообещали, что отпустят мэра, подогнали грузовики, выгрузили коробки и неожиданно начали доставать из них гранаты и бросать их в людей, пускали по толпе автоматные очереди. Гнали нас два квартала. Мы с сестрой все снимали на телефоны и записывали прямые эфиры в соцсетях", – говорит Черная.

Вскоре Наталья уехала из города в Днепр, а ее сестра осталась на оккупированной территории. 7 октября ее вместе с супругом Анатолием Ореховым похитили с собственного двора.

Об исчезновении Татьяны и Анатолия сестра узнала из закрытого проукраинского паблика города. Там написали, что пара ехала на автомобиле, их остановили украинские полицейские-колалборанты. В интервью "Фактам" Черная говорит, что, по словам местных жителей, автомобиль ее родных обогнал полицию, из-за чего те их и остановили.

"Хотели забрать машину, но люди вокруг возмутились и спасли. Супругов отпустили, но вечером за ними вернулись. Дом перевернули, забрали машину, велосипеды. Таня заявила оккупантам, что Скадовск – это Украина и он никогда не будет российским. Сестру с мужем увезли в местный СИЗО. 7 октября связь с Татьяной оборвалась", – говорит сестра женщины.

8 октября Черная написала пост в Facebook, что ее сестру с супругом похитили.

После похищения сестры Черная написала в местный паблик, чтобы узнать какую-то информацию о Татьяне. Там ей прислали новость о мертвой женщине со следами удушения. Сайт писал, что якобы она, гуляя с собакой, разведывала информацию об оккупантах. Новость сопровождалась фото, на котором Наталья узнала сестру.

"Одна местная жительница рассказала мне, будто Татьяну полицейские-коллаборанты показательно повесили перед зданием суда. Люди говорят, что причиной могла стать фраза сестры: "Скадовск – это Украина", а в местном интернет-сообществе писали, что в то время, когда Татьяну и Анатолия держали в участке, там вместе с бывшими украинскими полицейскими пьянствовал местный коллаборант Утя. Он кричал: "Бей этих укропов!" – рассказывает женщина.

"Мою сестричку в Скадовске повесили", – написала Наталья 16 октября в своем Facebook.

Черная уверена, что ее сестру убили, поэтому планирует проводить эксгумацию, когда будет такая возможность.

"О судьбе мужа сестры Толи не было ничего известно. А 18 октября он мне позвонил и сообщил, что его выпустили похоронить жену, о травмах он не говорит. Только то, что у него сломана рука", – сообщила Черная.

В местных пабликах пишут, что к убийству Татьяны может быть причастен Игорь Иванович Кузьменюк, руководитель оккупационного уголовного розыска так называемой скадовской полиции, отмечает Медийная инициатива за права человека. Подписчики пабликов пишут, что коллаборант жесток, пытает гражданских скадовчан за проукраинскую позицию.