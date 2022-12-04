ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Великобритании завершилось обучение украинских военных, им выдали с собой снаряжение и зимнюю форму

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Обучение прошли 19 тыс. украинских военных
Обучение прошли 19 тыс. украинских военных
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

В Великобритании завершилось обучение украинских военных, которое проводили инструкторы вооруженных сил Канады операции UNIFIER UK в тесной координации с британской армией. Об этом сообщил пресс-центр Генштаба Вооруженных сил Украины 4 декабря.

"С середины лета инструкторы вооруженных сил Канады в Великобритании в тесной координации с армией Британии обучали украинских граждан-военнослужащих основным навыкам, которые им понадобятся, чтобы защищать свою страну и свои семьи от российской агрессии по возвращении в Украину".

В Генштабе отметили, что речь идет об украинских добровольцах.

"Украинские солдаты успешно прошли строгую программу обучения под руководством специалистов канадской и британской армий и теперь вернутся на службу в Украине. Вернувшись в конфликт, украинские солдаты используют на практике важные уроки, которые они извлекли из права вооруженных конфликтов, тренировок по оказанию помощи и эвакуации раненых на поле боя, оказания первой медицинской помощи, полевых умений, стрельбы, обеспечения и распознавания взрывной угрозы, а также обучения ведению боя как в городских условиях, так и в окопах", – сообщили в пресс-центре.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid0d3LoMBCCYSPo9skfjWt7FdZS7EzxTMvpVmWhvN6ryssYmvgB43WLEzRJJwH9ADsHl

В министерстве обороны Великобритании сообщили, что прошедшим учения украинским военным выдали экипировку.

"Украинским новобранцам, проходящим обучение в Великобритании, выдается экипировка для подготовки к возвращению в Украину, где они будут сражаться за освобождение своей нации. Когда температура падает, новобранцам выдают одежду для холодной погоды в дополнение к обычному комплекту", – говорится в сообщении.

Министерство также показало видео с учений, уточнив, что в комплект снаряжения входят шлемы, бронежилеты и спальные мешки, а также комплект одежды для холодной погоды. В целом в Великобритании прошли обучение 19 тыс. украинских военных.

Контекст:

Соединенное Королевство обращалось к странам-партнерам за поддержкой. В частности, к инициативе Великобритании по обучению украинских военных 4 августа присоединилась Канада, 7 августа – Швеция, 8 августа – Финляндия, 10 августа – Дания, 11 августа – Норвегия.

Уже более 4 тыс. военнослужащих ВСУ прошли обучение в 14 странах – партнерах Украины, сообщили в Генштабе 1 сентября.

В сентябре также стало известно, что украинские военные поедут обучаться в Данию, развертывание в стране программы обучения украинских военных поддержала Словакия.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Великобритания, Канада, Генштаб ВСУ, ВСУ, война России против Украины, учения
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Чужие не сломали и своим не дам". Парамедик Пташка ответила хейтерам после получения ордена "За мужество" от Зеленского
"Чужие не сломали и своим не дам". Парамедик Пташка ответила хейтерам после получения ордена "За мужество" от Зеленского
Битва нарядов. Как выглядит Никитюк и Ефросинина в длинном платье с высоким разрезом и глубоким декольте
Битва нарядов. Как выглядит Никитюк и Ефросинина в длинном платье с высоким разрезом и глубоким декольте
Тина Кароль в черном лифе и лосинах сделала селфи на тренировке
Тина Кароль в черном лифе и лосинах сделала селфи на тренировке
"Maruv ждала "русский мир". И встречала бы в Киеве оккупантов". Анатолий Анатолич показал переписку с замалчивающей войну певицей
"Maruv ждала "русский мир". И встречала бы в Киеве оккупантов". Анатолий Анатолич показал переписку с замалчивающей войну певицей
Свитолина снялась в вечернем платье с полуторамесячной дочерью
Свитолина снялась в вечернем платье с полуторамесячной дочерью
"Спасибо, любимая". 46-летний Сенцов в четвертый раз стал отцом и показал новорожденного сына
"Спасибо, любимая". 46-летний Сенцов в четвертый раз стал отцом и показал новорожденного сына
"Я счастлива". 48-летняя бывшая жена мэра Кличко показала, как возвращается домой
"Я счастлива". 48-летняя бывшая жена мэра Кличко показала, как возвращается домой
В Гостомеле показали, как сейчас выглядит рисунок Бэнкси, который вандалы срезали со стены обгоревшего дома. Фото
В Гостомеле показали, как сейчас выглядит рисунок Бэнкси, который вандалы срезали со стены обгоревшего дома. Фото
"Годы ее не берут", "Все такая же! Ничего не изменилось". 50-летняя звезда "Беверли-Хиллз, 90210" Гарт показала кардиотренировку. Видео
"Годы ее не берут", "Все такая же! Ничего не изменилось". 50-летняя звезда "Беверли-Хиллз, 90210" Гарт показала кардиотренировку. Видео
"Скоро станет трое", "Такая пара, как они, уже не распадется никогда". В сети обсуждают перемены в жизни Потапа и Каменских
"Скоро станет трое", "Такая пара, как они, уже не распадется никогда". В сети обсуждают перемены в жизни Потапа и Каменских
На Аллее славы в Голливуде открыли звезду Билли Портера. Фото, видео
На Аллее славы в Голливуде открыли звезду Билли Портера. Фото, видео
"Электрифицирующий, дерзкий, остроумный и всеохватывающий". Pantone назвал главный цвет 2023 года
"Электрифицирующий, дерзкий, остроумный и всеохватывающий". Pantone назвал главный цвет 2023 года
Коллега Фреймут заявил, что она выехала из Украины вместе с мужем
Коллега Фреймут заявил, что она выехала из Украины вместе с мужем
"Как бы не вывалилась растяжка". Волочкова возмутила сеть своей тренировкой
"Как бы не вывалилась растяжка". Волочкова возмутила сеть своей тренировкой
"Он сделал свой выбор, кто бы что ни говорил". Парамедик Пташка высказалась о Зеленском
"Он сделал свой выбор, кто бы что ни говорил". Парамедик Пташка высказалась о Зеленском
  "Дивна ніч". Monatik презентовал кавер на песню Мозгового. Видео
  "Дивна ніч". Monatik презентовал кавер на песню Мозгового. Видео
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Он сделал свой выбор, кто бы что ни говорил". Парамедик Пташка высказалась о Зеленском (364740)
2
"Скоро станет трое", "Такая пара, как они, уже не распадется никогда". В сети обсуждают перемены в жизни Потапа и Каменских (142399)
3
"Идите срать в другом месте". Дорофеева ответила на обвинения в том, что "увела мужа у подруги" (81719)
4
"Как бы не вывалилась растяжка". Волочкова возмутила сеть своей тренировкой (59688)
5
Возлюбленная экс-супруга Ани Лорак в декольтированном топе позировала на корточках. Фото (54372)
6
"Я счастлива". 48-летняя бывшая жена мэра Кличко показала, как возвращается домой (41314)
7
Вязаная шапка и укороченные брюки широкого кроя. Бывшая жена мэра Киева Кличко показала новый образ (27958)
8
Цимбалюк без одежды показал объятия со своей новой девушкой. Фото (26134)
 
 
 
 