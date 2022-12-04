В Великобритании завершилось обучение украинских военных, им выдали с собой снаряжение и зимнюю форму

"С середины лета инструкторы вооруженных сил Канады в Великобритании в тесной координации с армией Британии обучали украинских граждан-военнослужащих основным навыкам, которые им понадобятся, чтобы защищать свою страну и свои семьи от российской агрессии по возвращении в Украину".

В Генштабе отметили, что речь идет об украинских добровольцах.

"Украинские солдаты успешно прошли строгую программу обучения под руководством специалистов канадской и британской армий и теперь вернутся на службу в Украине. Вернувшись в конфликт, украинские солдаты используют на практике важные уроки, которые они извлекли из права вооруженных конфликтов, тренировок по оказанию помощи и эвакуации раненых на поле боя, оказания первой медицинской помощи, полевых умений, стрельбы, обеспечения и распознавания взрывной угрозы, а также обучения ведению боя как в городских условиях, так и в окопах", – сообщили в пресс-центре.

В министерстве обороны Великобритании сообщили, что прошедшим учения украинским военным выдали экипировку.

"Украинским новобранцам, проходящим обучение в Великобритании, выдается экипировка для подготовки к возвращению в Украину, где они будут сражаться за освобождение своей нации. Когда температура падает, новобранцам выдают одежду для холодной погоды в дополнение к обычному комплекту", – говорится в сообщении.

Ukrainian recruits training in the UK are issued kit in preparation for their return to Ukraine where they will fight to free their nation.



As the temperature plummets, recruits are given cold weather clothing in addition to the regular kit.

#StandWithUkraine pic.twitter.com/CWqcGjA43y — Ministry of Defence * (@DefenceHQ) December 4, 2022

Министерство также показало видео с учений, уточнив, что в комплект снаряжения входят шлемы, бронежилеты и спальные мешки, а также комплект одежды для холодной погоды. В целом в Великобритании прошли обучение 19 тыс. украинских военных.