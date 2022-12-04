В Великобритании завершилось обучение украинских военных, им выдали с собой снаряжение и зимнюю форму

"С середины лета инструкторы вооруженных сил Канады в Великобритании в тесной координации с армией Британии обучали украинских граждан-военнослужащих основным навыкам, которые им понадобятся, чтобы защищать свою страну и свои семьи от российской агрессии по возвращении в Украину".
В Генштабе отметили, что речь идет об украинских добровольцах.
"Украинские солдаты успешно прошли строгую программу обучения под руководством специалистов канадской и британской армий и теперь вернутся на службу в Украине. Вернувшись в конфликт, украинские солдаты используют на практике важные уроки, которые они извлекли из права вооруженных конфликтов, тренировок по оказанию помощи и эвакуации раненых на поле боя, оказания первой медицинской помощи, полевых умений, стрельбы, обеспечения и распознавания взрывной угрозы, а также обучения ведению боя как в городских условиях, так и в окопах", – сообщили в пресс-центре.
В министерстве обороны Великобритании сообщили, что прошедшим учения украинским военным выдали экипировку.
"Украинским новобранцам, проходящим обучение в Великобритании, выдается экипировка для подготовки к возвращению в Украину, где они будут сражаться за освобождение своей нации. Когда температура падает, новобранцам выдают одежду для холодной погоды в дополнение к обычному комплекту", – говорится в сообщении.
Ukrainian recruits training in the UK are issued kit in preparation for their return to Ukraine where they will fight to free their nation.— Ministry of Defence * (@DefenceHQ) December 4, 2022
As the temperature plummets, recruits are given cold weather clothing in addition to the regular kit.
#StandWithUkraine pic.twitter.com/CWqcGjA43y
Министерство также показало видео с учений, уточнив, что в комплект снаряжения входят шлемы, бронежилеты и спальные мешки, а также комплект одежды для холодной погоды. В целом в Великобритании прошли обучение 19 тыс. украинских военных.
Ukrainian recruits training on UK soil are being sent back with equipment to help them on the frontline.— Ministry of Defence * (@DefenceHQ) December 4, 2022
As they return to Ukraine to fight for their freedom and survive, kit items include: helmets, body armour and sleeping bags as well as cold weather kit.
#StandWithUkraine pic.twitter.com/kBo05aUalG
Соединенное Королевство обращалось к странам-партнерам за поддержкой. В частности, к инициативе Великобритании по обучению украинских военных 4 августа присоединилась Канада, 7 августа – Швеция, 8 августа – Финляндия, 10 августа – Дания, 11 августа – Норвегия.
Уже более 4 тыс. военнослужащих ВСУ прошли обучение в 14 странах – партнерах Украины, сообщили в Генштабе 1 сентября.
В сентябре также стало известно, что украинские военные поедут обучаться в Данию, развертывание в стране программы обучения украинских военных поддержала Словакия.