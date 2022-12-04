Больницы Донецка переполнены ранеными оккупантами, в Новопсковске в медучреждения доставили 300 раненых военных РФ за последние дни – Генштаб

В Генштабе отметили, что оккупанты продолжают нести потери на Донецком и Луганском направлениях.
"Известно, что лечебные учреждения Донецка переполнены ранеными военнослужащими противника. Плановые операции гражданским пациентам перенесли на неопределенный срок, новых раненых не принимают", – говорится в сообщении.
Также в Новопсковское территориальное медицинское объединение временно оккупированной территории Луганской области за последние дни доставлено до 300 раненых российских оккупантов.
Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля.
Потери российских оккупантов, по данным Генштаба ВСУ на 4 декабря, составили более 91 150 военных, 2922 танка, 281 самолет, 263 вертолета и 16 кораблей и катеров, включая флагман Черноморского флота России ракетный крейсер "Москва".