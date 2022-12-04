Больницы Донецка переполнены ранеными оккупантами, в Новопсковске в медучреждения доставили 300 раненых военных РФ за последние дни – Генштаб

За последние дни, по данным Генштаба ВСУ, были ранены сотни российских оккупантов Фото: depositphotos.com

В Генштабе отметили, что оккупанты продолжают нести потери на Донецком и Луганском направлениях.

"Известно, что лечебные учреждения Донецка переполнены ранеными военнослужащими противника. Плановые операции гражданским пациентам перенесли на неопределенный срок, новых раненых не принимают", – говорится в сообщении.

Также в Новопсковское территориальное медицинское объединение временно оккупированной территории Луганской области за последние дни доставлено до 300 раненых российских оккупантов.