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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Больницы Донецка переполнены ранеными оккупантами, в Новопсковске в медучреждения доставили 300 раненых военных РФ за последние дни – Генштаб

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За последние дни, по данным Генштаба ВСУ, были ранены сотни российских оккупантов
За последние дни, по данным Генштаба ВСУ, были ранены сотни российских оккупантов
Фото: depositphotos.com

Медучреждения временно окккупированного Донецка переполнены ранеными российскими военными. Об этом сообщил Генштаб Вооруженных сил Украины в Facebook 4 декабря.

В Генштабе отметили, что оккупанты продолжают нести потери на Донецком и Луганском направлениях.

"Известно, что лечебные учреждения Донецка переполнены ранеными военнослужащими противника. Плановые операции гражданским пациентам перенесли на неопределенный срок, новых раненых не принимают", – говорится в сообщении.

Также в Новопсковское территориальное медицинское объединение временно оккупированной территории Луганской области за последние дни доставлено до 300 раненых российских оккупантов.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid02ejQqdx3enX3TVy6s7M6Z31TBfu38qFM2AUMGRzADxdhoJnV2uiCEWU6dUg8Ey1sal

Контекст:

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля.

Потери российских оккупантов, по данным Генштаба ВСУ на 4 декабря, составили более 91 150 военных, 2922 танка, 281 самолет, 263 вертолета и 16 кораблей и катеров, включая флагман Черноморского флота России ракетный крейсер "Москва".

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Донецк, Луганская область, Генштаб ВСУ, война России против Украины, потери армии России, погибшие российские военные
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