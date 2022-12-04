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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Они уже заложники этой операции". В ВСУ считают, что руководство РФ не откажется от идеи захватить Бахмут

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Войска РФ несут большие потери, пытаясь захватить Бахмут, подчеркнул спикер восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый
Войска РФ несут большие потери, пытаясь захватить Бахмут, подчеркнул спикер восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый
Фото: ЕРА (иллюстративное)

Обстановка в районе населенных пунктов Соледар, Бахмут и Опытное Донецкой области крайне сложная, но контролируемая, украинские защитники держат фронт очень большими усилиями и не дают оккупантам достичь главной цели – прорвать оборону. Об этом утром 4 декабря в эфире национального телемарафона заявил спикер восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

Он рассказал, что оккупанты по несколько десятков раз в день пытаются штурмовать украинские позиции на этом направлении. 

"Там есть определенные изменения, но все контролируемо", – добавил Череватый. 

Спикер подчеркнул, что оккупантам не удается прорвать линию обороны украинской армии и они несут очень большие потери каждые сутки. По словам спикера, тактика оккупантов на этом направлении изменилась. 

"Они, в частности, штурмуют сейчас на бахмутском направлении [силами] так называемой группы "Вагнер". Они разбиваются на группы и под прикрытием местности пытаются проникать в наши окопы. Они идут фактически лава за лавой, несмотря на потери. Потому что сзади их ждет неминуемая смерть, если они вернутся не ранеными туда. Там бывшие заключенные, которых набрали из колоний, и выбор у них невелик: смерть или там, или там", – рассказал он. 

По словам Череватого, у РФ на этом участке нет значительного количества хорошо обученных подразделений и оккупанты "сбивают" боевые подразделения из того, что есть, в том числе речь о мобилизованных. 

"Некоторые эти подразделения уже лучше, которых там немного успели научить. Из этих же вагнеровцев. Все, что могут, они подтягивают, тот же боевой армейский резерв – БАРС так называемый – чтобы постоянно держать нас в напряжении атакующими действиями. Но это изматывание крайне [низкого качества] и постоянно оборачивается им смертями", – добавил спикер.

Чтобы оккупанты отказались от идеи захватить Бахмут, должен произойти слом этой военной группировки, нужно "разбить ее просто", сказал Череватый. 

"Потому что военно-политическое руководство РФ, по моему мнению, никогда не откажется от постоянных атакующих действий. Потому что они уже заложники этой операции. Когда ты хочешь за три дня взять Киев, а потом пять месяцев не можешь взять Бахмут, выглядишь, мягко говоря, несерьезно. И весь авторитет, который 23 года создавался, выветривается. И пойти назад – это совсем обнулить себя. Поэтому выхода нет. Тут только сломить полностью их группировку там, выбить все их боевые способности – единственный ключ к успеху. Что наши военнослужащие и делают ежедневно", – резюмировал он.

Контекст:

Оборона Бахмута продолжается уже пять месяцев и ВСУ может годами сдерживать наступление оккупантов на этом направлении, заявлял в интервью "Суспільному" военный аналитик Том Купер 27 ноября.

Согласно последним данным Генштаба, бахмутское направление – одно из двух на линии фронта, где РФ еще продолжает наступление. 29 ноября Череватый говорил, что ВСУ ведут оборону в районе Бахмута в очень тяжелых условиях, но контролируют там ситуацию.

По оценке американского Института исследования войны, россияне добились ограниченного продвижения к украинскому опорному пункту в Бахмуте, но очень медленными темпами и с большими потерями. Россия фальсифицирует заявления о наступлении в районе Бахмута, чтобы изобразить свои успехи как минимум в одном секторе, считают аналитики.

В британской разведке считают, что в случае, если РФ сможет захватить город, это будет иметь ограниченную оперативную ценность, хотя может позволить России угрожать более крупным городам – Краматорску и Славянску.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: заключенные, Соледар, Опытное, ВСУ, наступление, война России против Украины, Вагнер, Бахмут, потери армии России, Сергей Череватый
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