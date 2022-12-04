"Они уже заложники этой операции". В ВСУ считают, что руководство РФ не откажется от идеи захватить Бахмут

Он рассказал, что оккупанты по несколько десятков раз в день пытаются штурмовать украинские позиции на этом направлении.

"Там есть определенные изменения, но все контролируемо", – добавил Череватый.

Спикер подчеркнул, что оккупантам не удается прорвать линию обороны украинской армии и они несут очень большие потери каждые сутки. По словам спикера, тактика оккупантов на этом направлении изменилась.

"Они, в частности, штурмуют сейчас на бахмутском направлении [силами] так называемой группы "Вагнер". Они разбиваются на группы и под прикрытием местности пытаются проникать в наши окопы. Они идут фактически лава за лавой, несмотря на потери. Потому что сзади их ждет неминуемая смерть, если они вернутся не ранеными туда. Там бывшие заключенные, которых набрали из колоний, и выбор у них невелик: смерть или там, или там", – рассказал он.

По словам Череватого, у РФ на этом участке нет значительного количества хорошо обученных подразделений и оккупанты "сбивают" боевые подразделения из того, что есть, в том числе речь о мобилизованных.

"Некоторые эти подразделения уже лучше, которых там немного успели научить. Из этих же вагнеровцев. Все, что могут, они подтягивают, тот же боевой армейский резерв – БАРС так называемый – чтобы постоянно держать нас в напряжении атакующими действиями. Но это изматывание крайне [низкого качества] и постоянно оборачивается им смертями", – добавил спикер.

Чтобы оккупанты отказались от идеи захватить Бахмут, должен произойти слом этой военной группировки, нужно "разбить ее просто", сказал Череватый.

"Потому что военно-политическое руководство РФ, по моему мнению, никогда не откажется от постоянных атакующих действий. Потому что они уже заложники этой операции. Когда ты хочешь за три дня взять Киев, а потом пять месяцев не можешь взять Бахмут, выглядишь, мягко говоря, несерьезно. И весь авторитет, который 23 года создавался, выветривается. И пойти назад – это совсем обнулить себя. Поэтому выхода нет. Тут только сломить полностью их группировку там, выбить все их боевые способности – единственный ключ к успеху. Что наши военнослужащие и делают ежедневно", – резюмировал он.