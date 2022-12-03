Бахмутское направление остается самым кровавым, жестоким и тяжелым, это ключевая точка войны – спикер восточной группировки ВСУ

"На сегодняшний день бахмутское направление является самым кровавым, жестоким и тяжелым в российско-украинской войне. И, видимо, ключевой точкой решения этой войны. Враг там ежесуточно идет на штурмы в районе разных городов: Бахмута, Соледара, Клещеевки и других населенных пунктов", – сказал он.

Также оккупанты продолжают вести массированные обстрелы, только за минувшие сутки зафиксирован 261 вражеский обстрел из разных артиллерийских систем, отметил спикер.

"На фоне всего этого противник несет очень большие потери, ежесуточно именно на бахмутском направлении, наверное, самая высокая концентрация потерь врага. Только за эти сутки РФ потеряла 81 человека убитыми и 68 ранеными. Это средняя амплитуда их потерь на этом направлении", – сказал Череватый.

По его словам, в целом на восточном фронте враг несет наибольшие потери, но продолжает пытаться взять Бахмут, чтобы на политическом уровне показать "освобождение Донбасса".

"Поэтому Бахмут – это одна из ключевых точек, которую они хотели бы пройти. Даже иностранные эксперты склоняются к этому мнению. Мы же постоянно в тяжелых условиях наносим удары по врагу навстречу его штурмовым действиям, уничтожая массово личный состав и технику. И если говорить в целом, то враг изматывается в этих боях", – подытожил Череватый.