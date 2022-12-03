Зеленский о ситуации на фронте: В Донецкой области горячее всего, на юге "минусуем" возможности оккупантов, граница – укрепляем весь периметр

Зеленский: Черноморская акватория – работаем, чтобы в итоге "Калибры" могли быть разве что на дне Фото: president.gov.ua

"В Донецкой области – Бахмут, Соледар – сейчас по-прежнему горячее всего, больнее всего. Делаем все, чтобы помочь нашим ребятам на этом направлении. Нашим героям, держащим там оборону", – сказал Зеленский.

Он отдельно поблагодарил пограничников Чопского отряда, которые воюют на бахмутском направлении и сегодня "приземлили" очередной самолет оккупантов.

"Луганская и Харьковская области – укрепляем наши силы. Юг – продолжаем "минусовать" возможности оккупантов. Граница – укрепляем весь периметр. Черноморская акватория – работаем, чтобы в итоге "Калибры" могли быть разве что на дне", – сказал президент.

Он добавил, что на заседании ставки обсудили дальнейшие шаги в направлении "полной духовной независимости Украины и защиты нашего государства от неформальных сетей влияния государства-террориста", а также восстановление и защиту объектов энергетики.