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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Зеленский о ситуации на фронте: В Донецкой области горячее всего, на юге "минусуем" возможности оккупантов, граница – укрепляем весь периметр

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Зеленский: Черноморская акватория работаем, чтобы в итоге "Калибры" могли быть разве что на дне
Зеленский: Черноморская акватория – работаем, чтобы в итоге "Калибры" могли быть разве что на дне
Фото: president.gov.ua

На заседании ставки верховного главнокомандующего 3 декабря командующие Вооруженных сил Украины доложили о ситуации на конкретных направлениях. Об этом рассказал президент Владимир Зеленский в обращении, которое опубликовал Офис президента.

"В Донецкой области – Бахмут, Соледар – сейчас по-прежнему горячее всего, больнее всего. Делаем все, чтобы помочь нашим ребятам на этом направлении. Нашим героям, держащим там оборону", – сказал Зеленский.

Он отдельно поблагодарил пограничников Чопского отряда, которые воюют на бахмутском направлении и сегодня "приземлили" очередной самолет оккупантов.

"Луганская и Харьковская области – укрепляем наши силы. Юг – продолжаем "минусовать" возможности оккупантов. Граница – укрепляем весь периметр. Черноморская акватория – работаем, чтобы в итоге "Калибры" могли быть разве что на дне", – сказал президент.

Он добавил, что на заседании ставки обсудили дальнейшие шаги в направлении "полной духовной независимости Украины и защиты нашего государства от неформальных сетей влияния государства-террориста", а также восстановление и защиту объектов энергетики.

Контекст:

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о вторжении в Украину под видом неких "демилитаризации" и "денацификации". Изначально, по данным СБУ, Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился.

В апреле оккупантов изгнали из северных областей Украины, осенью были деоккупированы части Херсонской и Харьковской областей.

Зеленский в своем обращении 26 октября говорил, что в районе Бахмута и Авдеевки идут самые жестокие бои, 12 ноября он отметил, что на этих направлениях – "ад".

Теги: Луганская область, Донецкая область, Черное море, Харьковская область, Соледар, Владимир Зеленский, война России против Украины, Бахмут
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