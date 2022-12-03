Пограничники сбили вражеский Су-34 под Бахмутом – Госпогранслужба

"Расчет ПЗРК выстрелом приземлил вражескую "птичку", когда та появилась вблизи позиций бойцов ГПСУ. Судьба пилотов пока неизвестна, однако надеемся, что к расходам России доплюсуется еще стоимость двух новеньких "Лад", – говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что стоимость уничтоженного самолета оценивается в $50 млн.

Генштаб ВСУ сообщал в вечерней сводке о сбитом в Донецкой области вражеском самолете, на тот момент его тип еще уточняли.