В России разбился истребитель МиГ-31

Экипаж российского военного самолета успел катапультироваться, пишет агентство со ссылкой на данные экстренных служб РФ.

Российское информагентство "Интерфакс", ссылаясь на сообщение пресс-службы Восточного военного округа РФ, утверждает, что полет выполнялся без боекомплекта.

"Самолет упал в безлюдном месте, разрушений на земле нет. По предварительной информации, причиной происшествия могла стать техническая неисправность", – говорится в сообщении.

К месту происшествия направлены вертолеты Ми-8 поисково-спасательной службы, добавили в агентстве.