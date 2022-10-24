Причиной падения Су-34 на жилой дом в Ейске в России назвали двух чаек

Это обстоятельство и привело к возгоранию и крушению самолета, говорится в сообщении.

Источники уточнили, что две чайки попали в двигатели Су-34 во время взлета военного авиасудна.

"Их [чаек] останки найдены экспертами при осмотре обломков самолета", – написало агентство.

Контекст:

Российский сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик Су-34 упал в Ейске 17 октября. В девятиэтажке в результате крушения произошел сильный пожар – огонь полностью охватил один из подъездов. Погибли 13 человек, 19 получили ранения.

Российское министерство обороны утверждает, что самолет потерпел крушение "при наборе высоты для выполнения учебно-тренировочного полета". Согласно докладу катапультировавшихся летчиков, причиной крушения самолета стало возгорание одного из двигателей при взлете. "Радио Свобода" подчеркнуло, что речь идет именно о боевом самолете. Он летел с боезапасом, и из-за детонации снарядов пожарные долго не могли добраться к горящим квартирам, отметило СМИ.