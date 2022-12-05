ВСУ сбили за сутки российский вертолет и четыре беспилотника, разгромили два пункта управления оккупантов – Генштаб

Об этом говорится в сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины, опубликованной в Facebook утром 5 декабря.

"Украинская авиация за прошедшие сутки нанесла 18 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, а также один удар по позициям зенитных ракетных комплексов противника. В то же время наши воины сбили вражеский вертолет Ка-52 и четыре БПЛА оккупантов. Подразделения ракетных войск и артиллерии сил обороны разгромили два пункта управления, склад боеприпасов, район сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, а также еще один важный объект противника", – сказано в сообщении.

В Генштабе подчеркивают, что угроза нанесения ракетных ударов РФ остается высокой.

Война России против Украины. Главное (обновляется)