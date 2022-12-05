Веллер: Таких действий по уничтожению "русского мира", как эта война, я не припомню со старинных времен

Веллер о войне против Украины: Я лично такого бреда в истории России не знаю Скриншот: Nevex.tv / YouTube

"Действия по уничтожению того самого "русского мира", о котором вы меня спросили года три назад: "Что это такое?" – а я ответил: "Давайте спросим того, кто это придумал". Таких действий я не припомню со старинных времен. Потому что даже во время страшной Второй мировой войны все было как-то проще... Сейчас идет тупое уничтожение славянского мира. Тупое, бессмысленное, бесцельное, ухудшающее положение не только Украины, но и России тоже. Я лично такого бреда в истории России не знаю", – сказал Веллер.

Он привел в качестве примеров российских царей Ивана Грозного и Петра I, которые путем экспансии увеличивали территории государства. По мнению Веллера, в их действиях "смысл абсолютно понятен" – это "жесточайшими средствами, но модернизация необыкновенно отсталой феодальной страны".

"В том, что сейчас, нет никакого смысла. Продолжает уничтожаться экономика, уничтожаться промышленность, уничтожаться людской потенциал, который сегодня невосполним, потому что на демографическом схлопывании находятся все белые народы. И вот с этой удивительной тупостью продолжается вот это самоуничтожение", – подытожил Веллер.

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Видео: Дмитрий Гордон / YouTube