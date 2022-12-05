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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Веллер: Таких действий по уничтожению "русского мира", как эта война, я не припомню со старинных времен

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Веллер о войне против Украины: Я лично такого бреда в истории России не знаю
Веллер о войне против Украины: Я лично такого бреда в истории России не знаю
Скриншот: Nevex.tv / YouTube

В ходе войны Россия, выполняя свою задачу истощать, разваливать и оккупировать Украину, одновременно продолжает истощать и разваливать себя. Такое мнение в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону высказал живущий в Эстонии российский писатель Михаил Веллер.

"Действия по уничтожению того самого "русского мира", о котором вы меня спросили года три назад: "Что это такое?" – а я ответил: "Давайте спросим того, кто это придумал". Таких действий я не припомню со старинных времен. Потому что даже во время страшной Второй мировой войны все было как-то проще... Сейчас идет тупое уничтожение славянского мира. Тупое, бессмысленное, бесцельное, ухудшающее положение не только Украины, но и России тоже. Я лично такого бреда в истории России не знаю", – сказал Веллер.

Он привел в качестве примеров российских царей Ивана Грозного и Петра I, которые путем экспансии увеличивали территории государства. По мнению Веллера, в их действиях "смысл абсолютно понятен" – это "жесточайшими средствами, но модернизация необыкновенно отсталой феодальной страны".

"В том, что сейчас, нет никакого смысла. Продолжает уничтожаться экономика, уничтожаться промышленность, уничтожаться людской потенциал, который сегодня невосполним, потому что на демографическом схлопывании находятся все белые народы. И вот с этой удивительной тупостью продолжается вот это самоуничтожение", – подытожил Веллер.

ВИДЕО
Видео: Дмитрий Гордон / YouTube
Контекст:

В ответ на полномасштабное вторжение России в Украину США, Канада, Евросоюз, Великобритания, Австралия и Япония после 24 февраля ввели против РФ несколько пакетов санкций. В частности, США и ЕС наложили санкции на Центробанк России, заморозив его зарубежные активы.

Последний на данный момент восьмой пакет санкций против РФ Евросоюз утвердил 6 октября, готовится девятый пакет.

По информации глобальной базы данных по отслеживанию санкций Castellum, с конца февраля на РФ было наложено более 10,2 тыс. ограничений. В целом с 2014 года, когда РФ оккупировала Крым и часть территории Донбасса, – около 12,9 тыс. Россия – самая подсанкционная страна в мире, она опередила Иран, Сирию и Северную Корею.

По данным Генштаба ВСУ, за время полномасштабного вторжения Россия потеряла в Украине более 91 тыс. военных и тысячи единиц военной техники.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: экономика, Михаил Веллер, вторжение, история, война России против Украины, писатель, демография, русский мир
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