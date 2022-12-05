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Еврокомиссия подготовила девятый пакет санкций против РФ, его могут принять 12 декабря – журналист

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Новый пакет европейских санкций направлен на Россию, но не на Беларусь, отметил журналист
Новый пакет европейских санкций направлен на Россию, но не на Беларусь, отметил журналист
Фото: depositphotos.com

Еврокомиссия подготовила проект девятого пакета санкций в отношении России, он может быть утвержден уже 12 декабря. Об этом сообщил в Twitter редактор Radio Free Europe / Radio Liberty Рикард Йозвяк.

"Европейская комиссия сегодня проинформировала страны – членов ЕС о девятом пакете санкций против России. Интересно, что Беларусь не попала под санкции (снова)", – написал Йозвяк.

По его данным, в проекте определены около 180 российских фигурантов, в том числе банки, медиаресурсы и технологический сектор.

По данным журналиста, этот пакет санкций может быть согласован на встрече глав МИД стран Евросоюза 12 декабря.

Контекст:

После полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля ряд стран ввели против РФ несколько пакетов санкций.

Последний на данный момент, восьмой пакет санкций против РФ Евросоюз утвердил 6 октября. В него вошли меры против лиц, причастных к организации и проведению "референдумов" на временно оккупированных территориях, лимит цен на российскую нефть, транспортируемую по сухопутным путям или трубопроводам, и другие ограничения.

По информации глобальной базы данных по отслеживанию санкций Castellum, с конца февраля на РФ было наложено более 10,2 тыс. ограничений. В целом с 2014 года, когда РФ оккупировала Крым и часть территории Донбасса, – около 12,9 тыс. Россия – самая подсанкционная страна в мире, она опередила Иран, Сирию и Северную Корею.

Теги: Россия, Беларусь, санкции, Еврокомиссия, Европейская комиссия, Европейский союз, Евросоюз, Рикард Йозвяк, ЕС
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