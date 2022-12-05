Еврокомиссия подготовила девятый пакет санкций против РФ, его могут принять 12 декабря – журналист

Новый пакет европейских санкций направлен на Россию, но не на Беларусь, отметил журналист Фото: depositphotos.com

"Европейская комиссия сегодня проинформировала страны – членов ЕС о девятом пакете санкций против России. Интересно, что Беларусь не попала под санкции (снова)", – написал Йозвяк.

По его данным, в проекте определены около 180 российских фигурантов, в том числе банки, медиаресурсы и технологический сектор.

По данным журналиста, этот пакет санкций может быть согласован на встрече глав МИД стран Евросоюза 12 декабря.

The European Commission today briefed EU member states on the 9th sanctions package on #Russia. Interestingly #Belarus isn't targeted (again). some 180 listings and targeting banks, media transmission and technology. could potentially be agreed when EU FMs meet on 12 dec.#Ukraine — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) December 4, 2022