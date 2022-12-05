Еврокомиссия подготовила девятый пакет санкций против РФ, его могут принять 12 декабря – журналист

"Европейская комиссия сегодня проинформировала страны – членов ЕС о девятом пакете санкций против России. Интересно, что Беларусь не попала под санкции (снова)", – написал Йозвяк.
По его данным, в проекте определены около 180 российских фигурантов, в том числе банки, медиаресурсы и технологический сектор.
По данным журналиста, этот пакет санкций может быть согласован на встрече глав МИД стран Евросоюза 12 декабря.
The European Commission today briefed EU member states on the 9th sanctions package on #Russia. Interestingly #Belarus isn't targeted (again). some 180 listings and targeting banks, media transmission and technology. could potentially be agreed when EU FMs meet on 12 dec.#Ukraine— Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) December 4, 2022
После полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля ряд стран ввели против РФ несколько пакетов санкций.
Последний на данный момент, восьмой пакет санкций против РФ Евросоюз утвердил 6 октября. В него вошли меры против лиц, причастных к организации и проведению "референдумов" на временно оккупированных территориях, лимит цен на российскую нефть, транспортируемую по сухопутным путям или трубопроводам, и другие ограничения.
По информации глобальной базы данных по отслеживанию санкций Castellum, с конца февраля на РФ было наложено более 10,2 тыс. ограничений. В целом с 2014 года, когда РФ оккупировала Крым и часть территории Донбасса, – около 12,9 тыс. Россия – самая подсанкционная страна в мире, она опередила Иран, Сирию и Северную Корею.