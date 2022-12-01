Швейцария заблокировала российские активы на почти на $8 млрд

Также отмечается, что по состоянию на 25 ноября заблокированы 15 объектов недвижимости в шести швейцарских кантонах.

Ведомство сообщило, что по состоянию на 3 июля 2022 года сумма вкладов российских граждан или физических и юридических лиц, объявленных Государственному секретариату экономики, составляла 46,1 млрд франков.

В ответ на военную агрессию России в Украине Федеральный совет Швейцарии 28 февраля 2022 года принял решение о введении санкций ЕС против России. Среди прочего, запрещено принимать вклады от граждан России или физических и юридических лиц, проживающих в РФ, если общая сумма вкладов на одного человека превышает 100 000 швейцарских франков. О существующих депозитах на сумму более 100 000 швейцарских франков необходимо было сообщить Государственному секретариату экономики до 3 июня 2022 года, напомнили в ведомстве.