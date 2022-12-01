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Швейцария заблокировала российские активы на почти на $8 млрд

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Миллиардные активы РФ заблокированы
Миллиардные активы РФ заблокированы
Фото: pixabay.com

Швейцария заблокировала активы Российской Федерации на сумму 7,5 млрд швейцарских франков, что составляет $7,95 млрд. Об этом сообщил 1 декабря Государственный секретариат экономики страны.

Также отмечается, что по состоянию на 25 ноября заблокированы 15 объектов недвижимости в шести швейцарских кантонах.

Ведомство сообщило, что по состоянию на 3 июля 2022 года сумма вкладов российских граждан или физических и юридических лиц, объявленных Государственному секретариату экономики, составляла 46,1 млрд франков.

В ответ на военную агрессию России в Украине Федеральный совет Швейцарии 28 февраля 2022 года принял решение о введении санкций ЕС против России. Среди прочего, запрещено принимать вклады от граждан России или физических и юридических лиц, проживающих в РФ, если общая сумма вкладов на одного человека превышает 100 000 швейцарских франков. О существующих депозитах на сумму более 100 000 швейцарских франков необходимо было сообщить Государственному секретариату экономики до 3 июня 2022 года, напомнили в ведомстве.

Контекст:

На восстановление Украины из-за полномасштабного вторжения России может понадобиться до $1,1 трлн внешней помощи, заявил 21 июня президент Европейского инвестиционного банка Вернер Хойер. 

Восстанавливать Украину, потерпевшую колоссальные разрушения в результате военной агрессии РФ, власти намерены прежде всего за счет арестованных активов РФ, заявлял премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. 

После нападения РФ на Украину в феврале Европейский союз заморозил активы России на сумму €17,5 млрд. Об этом 28 октября заявил спикер Еврокомиссии. Большую часть заморозили семь стран ЕС: Германия, Бельгия, Франция, Люксембург, Ирландия, Италия и Австрия.

18 ноября Politico, ссылаясь на внутренний документ Еврокомиссии, написало, что ЕС заморозил российские активы на общую сумму €68 млрд, большинство из которых находятся в Бельгии. При этом в Евросоюзе не знают, сколько точно национальных резервов РФ в нем находится.

Теги: Россия, санкции, Швейцария, война России против Украины, активы
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